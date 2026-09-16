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Com estoque de sangue baixo, Salvador recebe campanha de doação; veja como participar

Ação acontece nos dias 21 e 22 de setembro, das 8h às 17h, no bairro de São João do Cabrito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:18

Cada doação de sangue na Hemoba pode salvar até quatro vidas
Cada doação de sangue na Hemoba pode salvar até quatro vidas Crédito: Rafael Martins/SECOM

Com os estoques de sangue em nível crítico na Bahia, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do estado (Hemoba) realizará uma campanha de doação nos dias 21 e 22 de setembro, em Salvador. A ação acontecerá das 8h às 17h, na unidade do Grau Técnico Plataforma, no bairro de São João do Cabrito.

A campanha busca mobilizar estudantes, funcionários e moradores da região. No dia 2 de setembro, a Hemoba alertou para a situação dos estoques e reforçou a necessidade de novas doações para garantir o atendimento de pacientes que precisam de transfusões.

“A doação de sangue é um gesto simples, mas que pode fazer uma diferença enorme na vida de quem precisa. Queremos mobilizar nossos estudantes, colaboradores e toda a comunidade para que participem dessa corrente de solidariedade”, afirmou Heferson Barros, gestor da unidade.

Campanha de doação de sangue acontece no Subúrbio

Campanha de doação de sangue será realizada nos dias 21 e 22 de setembro, em Salvador por Divulgação
Hemoba alerta que os estoques de sangue estão em nível crítico na Bahia por Divulgação
Uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas por Divulgação
Doadores passarão por triagem antes da coleta de sangue por Divulgação
Ação busca mobilizar estudantes, funcionários e moradores do Subúrbio Ferroviário por Divulgação
Campanha acontecerá das 8h às 17h, no bairro de São João do Cabrito por Divulgação
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Campanha de doação de sangue será realizada nos dias 21 e 22 de setembro, em Salvador por Divulgação

Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com foto e passar pela triagem feita pela equipe responsável. Podem doar pessoas de 16 a 69 anos, com mais de 50 kg e em boas condições de saúde. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável.

O candidato também precisa estar alimentado, ter dormido pelo menos seis horas e não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. A orientação é não fumar nas duas horas que antecedem a coleta. Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas.

Além da coleta de sangue, a campanha oferecerá gratuitamente aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Serviço

Campanha de doação de sangue

Quando: 21 e 22 de setembro, das 8h às 17h

Onde: Grau Técnico Plataforma

Endereço: Rua dos Ferroviários, em São João do Cabrito, ao lado da Igreja Universal, no sentido Calçada

Documento necessário: identificação oficial com foto

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