SOLIDARIEDADE

Com estoque de sangue baixo, Salvador recebe campanha de doação; veja como participar

Ação acontece nos dias 21 e 22 de setembro, das 8h às 17h, no bairro de São João do Cabrito

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:18

Cada doação de sangue na Hemoba pode salvar até quatro vidas Crédito: Rafael Martins/SECOM

Com os estoques de sangue em nível crítico na Bahia, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do estado (Hemoba) realizará uma campanha de doação nos dias 21 e 22 de setembro, em Salvador. A ação acontecerá das 8h às 17h, na unidade do Grau Técnico Plataforma, no bairro de São João do Cabrito.

A campanha busca mobilizar estudantes, funcionários e moradores da região. No dia 2 de setembro, a Hemoba alertou para a situação dos estoques e reforçou a necessidade de novas doações para garantir o atendimento de pacientes que precisam de transfusões.

“A doação de sangue é um gesto simples, mas que pode fazer uma diferença enorme na vida de quem precisa. Queremos mobilizar nossos estudantes, colaboradores e toda a comunidade para que participem dessa corrente de solidariedade”, afirmou Heferson Barros, gestor da unidade.

Campanha de doação de sangue acontece no Subúrbio 1 de 6

Para participar, é necessário apresentar um documento oficial com foto e passar pela triagem feita pela equipe responsável. Podem doar pessoas de 16 a 69 anos, com mais de 50 kg e em boas condições de saúde. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável.

O candidato também precisa estar alimentado, ter dormido pelo menos seis horas e não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores. A orientação é não fumar nas duas horas que antecedem a coleta. Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas.

Além da coleta de sangue, a campanha oferecerá gratuitamente aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Serviço

Campanha de doação de sangue

Quando: 21 e 22 de setembro, das 8h às 17h

Onde: Grau Técnico Plataforma

Endereço: Rua dos Ferroviários, em São João do Cabrito, ao lado da Igreja Universal, no sentido Calçada