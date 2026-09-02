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Com roupas de corrida, um homem e duas mulheres são presos com carro roubado na orla de Salvador

Veículo havia sido roubado dois dias antes, em Lauro de Freitas; celulares e placas de outro automóvel também foram apreendidos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 13:30

VW T-Cross utilizado pelo trio tinha restrição por roubo e circulava com uma placa clonada
VW T-Cross utilizado pelo trio tinha restrição por roubo e circulava com uma placa clonada Crédito: BPFRV/Batalhão Apolo

Um homem e duas  mulheres com roupas de corrida foram presas em flagrante na manhã desta quarta-feira (2) durante uma abordagem de policiais do Batalhão Apolo na Avenida Octávio Mangabeira, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, os agentes constataram durante a averiguação que o veículo utilizado pelo trio tinha restrição por roubo e circulava com uma placa clonada. O automóvel havia sido roubado em 31 de agosto, na Avenida Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

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Além do carro recuperado, os policiais apreenderam três aparelhos celulares e um par de placas pertencente a outro veículo.

Os três suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Tags:

Orla Roubo Volkswagen

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