LANÇAMENTO

Como dois mais dois podem ser cinco? Livro apresenta matemática de forma divertida na Ufba

Obra do professor Marcio Nascimento aborda conceitos matemáticos do cotidiano de forma acessível e questiona a ideia de que a disciplina é fria e difícil

Thais Borges

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:14

Como dois & dois, livro do professor Marcio Luis Ferreira Nascimento Crédito: Divulgação

O professor Marcio Nascimento lança seu novo livro, Como Dois & Dois, no próximo dia 26, às 17h, na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Publicada pela Editora da Universidade Federal da Bahia (Ufba) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), a obra propõe uma abordagem diferente da matemática, com exemplos do cotidiano e uma linguagem voltada a leitores de todas as idades.

Inspirado na conhecida composição de Caetano Veloso, o título instiga o leitor a questionar certezas e explorar outras formas de compreender a matemática. Com uma escrita curiosa, divertida e instigante, o autor apresenta temas da área sob uma nova perspectiva, buscando desmistificar conceitos e aproximar o conhecimento matemático do dia a dia.

Como dois & dois, livro do professor Marcio Luis Ferreira Nascimento Crédito: Divulgação

A obra parte do significado original da palavra grega máthema para refletir sobre como a matemática é tradicionalmente ensinada e compreendida. Em vez de ser tratada como uma disciplina fria, insensível ou inacessível, ela é apresentada como uma forma de interpretar tanto os fenômenos da natureza quanto os sentimentos humanos.

O livro também explora as relações entre matemática e arte, destacando como ambas podem dialogar com emoções e paixões. Nesse sentido, os teoremas e as verdades matemáticas são apresentados como formas de preservar ideias e perpetuar nomes ao longo do tempo.