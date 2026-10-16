Como dois mais dois podem ser cinco? Livro apresenta matemática de forma divertida na Ufba

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Thais Borges
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15:14
O professor Marcio Nascimento lança seu novo livro, Como Dois & Dois, no próximo dia 26, às 17h, na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Publicada pela Editora da Universidade Federal da Bahia (Ufba) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), a obra propõe uma abordagem diferente da matemática, com exemplos do cotidiano e uma linguagem voltada a leitores de todas as idades.
Inspirado na conhecida composição de Caetano Veloso, o título instiga o leitor a questionar certezas e explorar outras formas de compreender a matemática. Com uma escrita curiosa, divertida e instigante, o autor apresenta temas da área sob uma nova perspectiva, buscando desmistificar conceitos e aproximar o conhecimento matemático do dia a dia.
A obra parte do significado original da palavra grega máthema para refletir sobre como a matemática é tradicionalmente ensinada e compreendida. Em vez de ser tratada como uma disciplina fria, insensível ou inacessível, ela é apresentada como uma forma de interpretar tanto os fenômenos da natureza quanto os sentimentos humanos.
O livro também explora as relações entre matemática e arte, destacando como ambas podem dialogar com emoções e paixões. Nesse sentido, os teoremas e as verdades matemáticas são apresentados como formas de preservar ideias e perpetuar nomes ao longo do tempo.
Colaborador do CORREIO, Marcio Nascimento é professor da Escola Politécnica da Ufba. É bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre em Física da Matéria Condensada pela mesma instituição e doutor em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Durante o doutorado, realizou estágio-sanduíche no Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, em Berlim, na Alemanha.