HISTÓRIA

Como nasceu o Caminho das Árvores, um dos bairros mais valorizados de Salvador

Da antiga fazenda da família Odebrecht aos edifícios residenciais de alto padrão, o bairro planejado acompanhou a expansão urbana e imobiliária de Salvador

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:11

Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores Crédito: Sora Maia/CORREIO

Consolidado como um dos principais endereços residenciais de alto padrão da capital, o Caminho das Árvores vem concentrando cada vez mais empreendimentos residenciais de luxo que refletem as mudanças no perfil da moradia das grandes casas para edifícios com infraestrutura completa. O que talvez poucos saibam é que o bairro tem origem em um projeto urbanístico iniciado em 1974, quando uma antiga fazenda da família Odebrecht deu lugar a um dos primeiros grandes bairros planejados fora do eixo central da capital baiana.

O novo bairro nasceu com ruas estruturadas, arborização, espaços públicos e infraestrutura implantada antes mesmo da ocupação dos lotes, em uma prática pouco comum na época. Para viabilizar o projeto, a empresa fundada por Norberto Odebrecht, hoje Grupo Novonor, criou a subsidiária Empreendimentos Odebrecht Ltda. (EOL). Em 2026, o grupo completa 82 anos. "Meu pai era um empresário fora de série. Ele não visualizou. Ele fez. Fez o Caminho das Árvores, ajudou a desenvolver a Pituba, construiu a Rodoviária, o Shopping Iguatemi, o empresarial, os loteamentos. Transformou a fazenda em um bairro", recorda Ilka Odebrecht.

O estudo da região foi elaborado pelo renomado arquiteto e urbanista Lúcio Costa, responsável pelos projetos de Brasília e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao todo, 668 lotes foram comercializados em apenas um ano.

Parte desse trabalho também foi conduzido pelo arquiteto Antônio Caramelo, que, por indicação do professor Diógenes Rebouças - uma das principais referências da arquitetura baiana - passou a atuar no planejamento e execução do bairro, ao lado do então colega João Carlos Fernandes Campos. Segundo Caramelo, o Caminho das Árvores introduziu um novo padrão urbanístico em Salvador ao prever, desde o início, ruas, passeios, drenagem, energia, esgotamento sanitário, praças e arborização.

Caminho das Árvores 1 de 8

"Até então, de um modo geral, as empresas abriam os lotes e a Prefeitura assumia a infraestrutura. Naquele momento, a empresa fez diferente, passando a implantar também ruas, passeios, energia, drenagem e esgotamento sanitário, além de prever a criação de praças e arborização. Isso acabou influenciando a criação de uma norma que passou a exigir essa responsabilidade de quem loteava", lembra o arquiteto.

Para o diretor superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio, o planejamento realizado na década de 1970 explica a valorização da região ao longo do tempo. Segundo o executivo, a combinação entre localização, uso misto e oferta de serviços consolidou o Caminho das Árvores como uma das áreas mais procuradas do mercado residencial de alto padrão da capital. "O bairro cresceu preservando as características que orientaram seu planejamento desde o início", avalia o gestor.

Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores 1 de 18

Expansão econômica

O crescimento do bairro acompanhou a expansão econômica de Salvador nas décadas seguintes. A implantação do antigo Shopping Iguatemi, da Rodoviária e, posteriormente, da Avenida Tancredo Neves alterou o eixo de desenvolvimento da cidade e aproximou moradia, comércio, serviços e atividades empresariais. O Caminho das Árvores deixou de ser um bairro predominantemente residencial para se integrar ao principal centro financeiro da capital.

Essa transformação foi acompanhada de perto por Norberto Odebrecht Neto, membro da terceira geração da família, que morou no Caminho das Árvores de 1980 a 2010. “Cresci ouvindo meus pais, tios e avós falando das histórias, mudanças e evolução do bairro. Falavam também da contribuição do surgimento do bairro, na década de 70, para a mudança de perfil da Pituba, que nessa época era destinado quase que exclusivamente a veraneio”, revela.

Ele ainda não era nascido quando o antigo Shopping Iguatemi, atual Shopping da Bahia, foi concebido, em 1975. “Mas, com certeza, foi um marco no desenvolvimento da região”, constata Norberto Odebrecht Neto sobre o empreendimento que também foi construído pela empresa da família na região. “No fim dos anos 90 o surgimento de empreendimentos comerciais na Alameda das Espatódeas talvez tenha sido o primeiro passo que presenciei rumo à mudança de perfil no bairro, e, posteriormente, a construção dos prédios empresariais transformou a Avenida Tancredo Neves no maior centro empresarial da cidade. Nesse processo podemos afirmar que o braço imobiliário da Odebrecht teve participação decisiva na consolidação da avenida Tancredo Neves”.

Ao longo dessa expansão, empreendimentos como o Salvador Trade Center, o Boulevard Side e o Mundo Plaza contribuíram para consolidar o entorno como um polo de negócios integrado ao uso residencial. A convivência entre edifícios corporativos, escolas, hospitais, comércio, restaurantes e condomínios alterou o perfil urbano do bairro e ampliou sua atratividade para novos moradores.

"Crescer conhecendo essa história é entender, desde cedo, a importância do papel do empresário na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social", afirma Karoline Peltier, representante da quarta geração da família, referindo-se ao legado do bisavô. “Em uma época em que poucos enxergavam a importância de determinadas questões, ele (Norberto Odebrecht) já se preocupava com aspectos sociais e ambientais que nós, como sociedade, só fomos reconhecer e valorizar muitos anos depois”, afirma.

Karoline destaca que o olhar humano, consciente e visionário do bisavô esteve presente desde o início de sua trajetória como empresário e marcou cada um de seus empreendimentos e projetos. “Seu legado vai muito além do que construiu, está na forma como escolheu construir, sempre pensando nas pessoas, no futuro e no impacto que deixaria para as próximas gerações”.

Transformação que também alcançou um dos terrenos mais simbólicos da história do bairro. No local onde antes era a residência da família Odebrecht está sendo construído o Legacy, empreendimento residencial previsto para entrega em 2027. Com 54 pavimentos e mais de 180 metros de altura - maior da Bahia -, o projeto, assinado por Antônio Caramelo, recebeu do International Property Awards o reconhecimento de melhor arranha-céu das Américas, em 2025. Recentemente, o projeto foi novamente premiado, desta vez na categoria Residential High Rise Architecture, dedicada à arquitetura de edifícios residenciais de grande altura. A escolha do endereço conecta o empreendimento ao processo de ocupação iniciado cinco décadas atrás.