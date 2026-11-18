TRADIÇÃO

Como nasceu o Picolé Capelinha? Conheça a história da marca criada por Seu Antônio em Salvador

Fundada em 1972, empresa conquistou gerações de baianos com sabores como milho verde, jaca e amendoim

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 10:44

Picolé é marca tradicional em Salvador Crédito: Divulgação

A história de uma das marcas mais tradicionais de picolés da Bahia começou com uma ideia do empresário Antonio Mota dos Santos, conhecido como Seu Antônio, que morreu na terça-feira (17), aos 90 anos, em Salvador. Fundado em 1972, o Picolé Capelinha nasceu de forma simples, em uma mercearia no bairro do Alto do Peru, na capital baiana.

No início, chamava-se Picolé Santo Antônio. Mas, foi quando se mudou para a Capelinha de São Caetano que a coisa começou a se desenvolver. Os picolés começaram a ganhar notoriedade e tinham quatro sabores: coco, amendoim, milho verde e jaca. A receita artesanal e as opções pouco comuns para a época ajudaram a conquistar os consumidores, especialmente os sabores de milho verde e jaca, que se tornaram responsáveis pela popularidade da marca.

Picolé Capelinha: cinco curiosidades sobre a marca tradicional da Bahia 1 de 5

A mudança de nome aconteceu depois que Seu Antônio transferiu a produção para o bairro da Capelinha de São Caetano. Os vendedores ambulantes passaram a ser questionados sobre a origem dos picolés diferentes e respondiam que vinham da Capelinha. A expressão ganhou força entre os consumidores e acabou dando nome à marca. Posteriormente, Seu Antônio registrou o nome.

Ao longo dos anos, o Picolé Capelinha se tornou conhecido pelo formato quadrado e pelo uso da polpa das frutas e de ingredientes como amendoim e doce de leite. Coco e amendoim permaneceram entre os sabores mais vendidos. Antes de interromper a produção para reestruturação, a fábrica chegou a oferecer 18 opções.

Empresa suspendeu atividades na pandemia

A empresa enfrentou dificuldades ao longo de sua trajetória e chegou a interromper temporariamente a produção. Em 2021, a possibilidade de venda da marca foi anunciada após o fechamento da fábrica. A notícia mobilizou consumidores que tinham uma relação afetiva com os picolés.

A retomada aconteceu depois que o empresário soteropolitano Fábio Costa conheceu a situação da empresa por meio de uma reportagem publicada pelo CORREIO. Motivado pelas lembranças de infância, ele procurou a família de Seu Antônio e iniciou as negociações para adquirir a marca.

Na negociação, o fundador entregou ao novo proprietário um livro antigo com as receitas dos sabores. A proposta era modernizar a operação sem abandonar as características que tornaram o produto conhecido. A nova gestão também manteve funcionários que já trabalhavam com Seu Antônio e preservou o formato quadrado dos picolés.

Com a reabertura, a empresa retomou a produção com 13 sabores, incluindo amendoim, tapioca e coco. A marca também passou a utilizar carrinhos personalizados e ampliou os pontos de venda.

Picolé tem mais de cinco décadas

Mais de cinco décadas depois de sua criação, o Picolé Capelinha conta atualmente com oito lojas físicas em Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas, além de atendimento pelo WhatsApp e vendas pelo iFood.

Após a morte de Seu Antônio, a empresa publicou uma homenagem nas redes sociais, ressaltando a trajetória do fundador e o vínculo construído com os consumidores.