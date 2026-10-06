PROJETO SOCIAL

Como uma creche comunitária se tornou referência para famílias de Salvador

Creche-escola Amor ao Próximo fica na comunidade de Nova Esperança/CEASA

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 17:07

Creche-escola Amor ao Próximo Crédito: Divulgação

Ao entrar na Creche-escola Amor ao Próximo, na comunidade de Nova Esperança/CEASA, em Salvador, é fácil perceber que a rotina vai além do ensino tradicional. Nas paredes, desenhos, pinturas e trabalhos produzidos pelas próprias crianças ajudam a contar a história de um espaço que, há cinco décadas, acompanha o crescimento de gerações de famílias da região.

Mantida pelo Monte Tabor – Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária, a instituição atende atualmente cerca de 150 crianças e adolescentes. Para os pequenos da Educação Infantil, com idades entre 2 e 5 anos, o dia é organizado de forma a combinar acolhimento, alimentação, atividades pedagógicas e momentos de convivência que estimulam o desenvolvimento integral.

A proposta pedagógica busca aproximar o aprendizado das situações do cotidiano. Em uma das atividades desenvolvidas na unidade, por exemplo, a sala de aula se transforma em uma espécie de cidade em miniatura. Com ruas, veículos e pedestres montados em um ambiente lúdico, as crianças aprendem noções de segurança no trânsito, respeito às regras e convivência coletiva de forma prática e participativa.

A leitura também ocupa lugar de destaque. Livros estão presentes no dia a dia das turmas e são utilizados como ferramenta para ampliar o vocabulário, estimular a criatividade e fortalecer o hábito da leitura desde os primeiros anos de vida. Ao mesmo tempo, os trabalhos produzidos pelos alunos passam a integrar os espaços da creche, reforçando o sentimento de pertencimento e valorizando as descobertas feitas ao longo do processo de aprendizagem.

Outro aspecto considerado essencial pela instituição é o cuidado com o bem-estar das crianças. A alimentação faz parte da proposta educativa, assim como a atenção à higiene, à organização dos ambientes e à segurança. O objetivo é oferecer condições adequadas para que o desenvolvimento aconteça de forma saudável em todas as dimensões.

O trabalho se estende para além da Educação Infantil. No contraturno escolar, crianças e adolescentes de 7 a 13 anos participam do Projeto D. Luigi, que oferece oficinas de dança, canto, música, artesanato e capoeira, conduzidas com o apoio de voluntários. A partir dos 10 anos, os participantes também têm acesso a atividades voltadas para inclusão digital.

As ações de educação ambiental completam a formação oferecida pela instituição. Por meio de experiências relacionadas à compostagem e ao reaproveitamento de resíduos orgânicos, os alunos entram em contato com conceitos de sustentabilidade e aprendem, na prática, sobre o cuidado com o meio ambiente. Dessa forma, temas que poderiam permanecer apenas nos livros ganham significado concreto no cotidiano das crianças.