MERCADO IMOBILIÁRIO

Condomínio em Salvador fica até 58% mais caro; veja os bairros com maiores aumentos

Levantamento com 40 mil anúncios aponta aumento médio de 6,6% na capital; Nazaré, Cabula e Acupe de Brotas lideram os reajustes nos valores anunciados

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:20

Condomínio em Salvador fica até 58% mais caro; veja os bairros com maiores aumentos Crédito: Shutterstock

O custo do condomínio de imóveis anunciados à venda em Salvador ficou, em média, 6,6% mais caro entre janeiro e outubro de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a alta não atingiu todos os bairros da mesma forma: em algumas regiões, os valores médios anunciados avançaram quase 60%, enquanto outras registraram redução.

Os dados são de um levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para o mercado imobiliário, realizado a partir de aproximadamente 40 mil anúncios de casas e apartamentos disponíveis nos principais portais do setor. Nazaré aparece no topo do ranking de aumentos. A taxa média de condomínio anunciada no bairro passou de R$ 409, em 2025, para R$ 646 em 2026, uma elevação de 58%.

Condomínio em Salvador fica até 58% mais caro; veja os bairros com maiores aumentos Crédito: Imagem gerada pela IA

Na sequência estão Cabula, com alta de 34,5%, e Acupe de Brotas, com avanço de 23,8%. O levantamento também identificou aumentos expressivos na Boca do Rio, onde a média passou de R$ 526 para R$ 649 (+23,4%), e em Piatã, que registrou crescimento de 18,7%, de R$ 620 para R$ 736.

Bairros com os imóveis mais caros de Salvador 1 de 10

Bairros com maiores aumentos

Os cinco bairros com as altas mais relevantes tinham taxas médias inferiores a R$ 700 em 2025. Além do aumento no valor total, todos registraram crescimento na taxa média de condomínio por metro quadrado, indicador utilizado para reduzir o efeito de mudanças no perfil dos imóveis anunciados.

Nesse recorte, os maiores avanços foram observados na Boca do Rio, com alta de 34,8%, e no Cabula, com 30,5%. Entre os 15 bairros com as maiores taxas médias de condomínio da capital, Patamares e Jaguaribe apresentaram os maiores crescimentos. Os valores avançaram 17,1% e 15%, respectivamente, ambos acima da variação mediana de 6,2% registrada entre os bairros analisados.

Para Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, o condomínio é uma despesa que merece atenção de quem procura um imóvel. “A taxa de condomínio é um gasto relevante para quem está procurando imóvel, porque ela dificilmente vai diminuir ao longo do tempo, e é algo que requer pagamento recorrente”, afirma. Segundo pesquisas da empresa, o valor está entre os três fatores mais considerados por clientes na busca por uma nova moradia.

Alphaville II tem o condomínio mais caro

Apesar de Nazaré liderar o ranking de aumentos, os maiores valores médios de condomínio estão concentrados em outros bairros. Alphaville II aparece na primeira posição, com R$ 1.865 mensais, seguido por Horto Florestal, com R$ 1.731, e Chame-Chame, com R$ 1.568. Graça, com média de R$ 1.535, e Jardim Apipema, com R$ 1.527, completam as cinco primeiras posições.

Cinco bairros registraram queda

Mesmo com o aumento médio de 6,6% em Salvador, alguns bairros tiveram redução nos valores anunciados. Entre os 15 com as maiores taxas de condomínio, cinco apresentaram recuo em relação a 2025. A maior queda foi registrada em Pituaçu, onde a média diminuiu 12,9%, chegando a R$ 1.054. Canela aparece em seguida, com redução de 7,6% e valor médio de R$ 1.042. Já no Chame-Chame, terceiro colocado no ranking dos condomínios mais caros, a taxa recuou 4,4%.

O Horto Florestal também apresentou queda, de 2,7%, com média de R$ 1.731. Na Vitória, a redução foi de 0,9%, para R$ 1.472. Na Graça, por outro lado, houve aumento moderado de 2,6%, com taxa média de R$ 1.535.

Como foi feito o levantamento

A pesquisa comparou anúncios de casas e apartamentos à venda em Salvador entre janeiro e outubro de 2026 e os mesmos meses de 2025, considerando os mesmos bairros nos dois períodos. Os valores correspondem às taxas informadas nos anúncios, não necessariamente aos valores efetivamente cobrados pelos condomínios, e não foram corrigidos pela inflação.