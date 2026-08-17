FORMAÇÃO

Conexão Juventudes reúne arte, tecnologia e ancestralidade em evento protagonizado por jovens em Salvador

Programação acontece no Salvador Norte Shopping, nesta terça-feira (18)

Millena Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 18:26

Conexão Juventudes Crédito: Divulgação

Arte, memória, identidade e futuro estarão no centro das discussões do Conexão Juventudes, promovido pelo Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM) na próxima terça-feira (18), no Salvador Norte Shopping. Com uma programação construída e apresentada pelos próprios participantes das formações oferecidas pela instituição, o evento propõe uma imersão em temas ligados à ancestralidade, à cultura negra, à inovação e ao protagonismo juvenil.

Com o tema “Identidade: Entre Raízes e Futuros Coletivos”, a iniciativa reunirá jovens de 16 a 24 anos em um dia de atividades que transitam entre expressões artísticas, produções audiovisuais, empreendedorismo, tecnologia e debates sobre pertencimento. A programação acontece das 9h30 às 18h, no Espaço de Eventos do centro de compras.

Ao longo do encontro, estudantes e egressos de escolas públicas atendidos pelo IJCPM ocuparão diferentes espaços como artistas, produtores, expositores e apresentadores. A proposta é evidenciar narrativas construídas a partir de suas vivências, territórios e referências culturais, fortalecendo o diálogo sobre identidade e perspectivas para as próximas gerações.

A abertura ficará por conta do Grupo Arte Consciente, iniciativa social da comunidade de Pernambués que utiliza a música e a percussão como ferramentas de transformação social. Em seguida, o público poderá acompanhar apresentações teatrais criadas pelos próprios jovens participantes das oficinas do instituto. Os espetáculos abordam temas como ancestralidade, pertencimento, sonhos e projetos de vida, conectando experiências individuais a reflexões coletivas.

Outro destaque da programação será o painel “Identidade: Entre Raízes e Futuros Coletivos”, que reunirá discussões sobre memória, educação, representatividade e os desafios enfrentados pela juventude na construção de seu futuro.

O audiovisual também terá espaço de destaque. Produzido pelos alunos das formações de Story Maker e Gestão de Mídias, o minidocumentário Salvador: Histórias que Transformam apresenta diferentes olhares sobre a capital baiana a partir de experiências vividas nos bairros e comunidades onde os participantes estão inseridos.

Já os estudantes do curso de Comunicação com Inteligência Artificial apresentarão projetos de negócios desenvolvidos durante a formação. A atividade busca demonstrar como criatividade, inovação e tecnologia podem ser utilizadas para transformar ideias em oportunidades de impacto social e econômico.

Cultura negra em evidência

A valorização da identidade negra estará presente em diferentes momentos do evento. Um dos mais aguardados é o desfile Raízes que Conectam, que traz referências da ancestralidade africana e de sua influência na cultura baiana, combinando tradição, juventude e novas formas de expressão.

A programação inclui ainda o Espaço Ori: Beleza, Identidade e Ancestralidade, dedicado à valorização da estética negra por meio de penteados afro, tranças e turbantes, reforçando a importância da representatividade e do reconhecimento das raízes culturais.

O público também poderá visitar exposições produzidas pelos jovens participantes. A mostra fotográfica Entre Ruas e Olhares reúne registros de Salvador e dos territórios atendidos pelo instituto, enquanto a exposição Raízes e Memórias apresenta pinturas inspiradas em temas como ancestralidade, pertencimento e identidade.

Um olhar para os próximos anos

O encerramento do Conexão Juventudes será marcado pela apresentação da Carta Manifesto 2050, documento elaborado pelos próprios jovens com reflexões sobre educação, igualdade de oportunidades e os caminhos que desejam construir para o futuro. A celebração termina com um Baile Charme, reunindo música, dança e expressões culturais que fazem parte da identidade das juventudes urbanas.