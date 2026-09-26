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Confira 10 lugares para comer caruru de graça em Salvador neste fim de semana

CORREIO montou um guia com diversas opções na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 14:16

Prato de caruru
Prato de caruru Crédito: Jonas Santana/Gov da Bahia

Servir caruru é um gesto de afeto. Na Bahia, oferecer o prato — geralmente composto por caruru de quiabo, vatapá, xinxim de frango, feijão-fradinho, banana-da-terra, farofa de azeite e pipoca — é manter viva uma tradição ancestral. Servido especialmente entre os dias 26 e 28 de setembro, o famoso caruru marca a saudação aos Ibejis, orixás gêmeos das religiões de matriz africana, e a celebração dos santos Cosme e Damião. Por isso, o CORREIO preparou um guia com 10 carurus gratuitos em Salvador.

Caruru da Feira de São Joaquim

Data: 26 de setembro

Horário: A partir das 13h

Local: Píer da Feira de São Joaquim

Entrada solidária: 1 lata de leite

Destaque: Samba Trator, Eduardinho Fora da Mídia, Rogério Bambeia e Dan Mocidade

Caruru de Soraia (@bia_ssa82)

Data: 26 de setembro

Horário: A partir das 19h

Local: Rua Gregório de Matos, 14, Centro Histórico

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Caruru do Terreiro Casa Branca (@terreirocasabranca)

Data: 26 de setembro

Horário: A partir das 9h

Local: Terreiro Casa Branca (Av. Vasco da Gama, 463 — Engenho Velho da Federação, Salvador)

Entrada Gratuita

Destaque: Caruru acontece durante a 24ª Feira da Saúde, Cultura e Literatura, com atendimentos de saúde bucal, aferição de glicemia e pressão arterial, vacinação de crianças e adultos, cães e gatos, economia solidária, exercícios terapêuticos e apresentações culturais

Caruru Ibejis 2026 - Abuse e Use (@blocoabuseuse)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 12h

Local: Praça Alcebíades Damasceno, Candeal

Entrada gratuita

Destaque: Samba Duro do Bloco Abuse e Use

Caruru da Gratidão dos Gêmeos

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 13h30

Local: Travessa do Calabar, 46

Entrada gratuita

Caruru de Sempre Viva (@yleaxemusimboiaomoomonaja)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 16h

Local: Travessa General San Martin, IAPI

Entrada gratuita

Caruru do Ilê Axé Oyá Deji (@casa_de_oia)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 16h

Local: Terreiro Ilê Axé Oyá Deji - Runa Nova Canaã, 8, São Tomé de Paripe

Entrada gratuita

Caruru Cultural - Casa Bráfica (@casabrafica)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 18h

Local: Rua João de Deus, 10, Centro Histórico

Entrada gratuita

Atrações: Bloco Afro Os negões, Agnoell Crioulo, Ruth Helena e Projeto Dançafro by Jusa Ventura

Caruru do Loju Odé (@lojuode)

Data: 27 de setembro

Horário: A partir das 13h

Local: Rua Albino Fernandes, 59, Novo Horizonte

Entrada gratuita

Destaque: Bingo Beneficente em prol do terreiro do Loju Odé

Caruru de Mãe Cira de Iansã (@ceumbandistacabocloreidasmatas)

Data: 28 de setembro

Horário: A partir das 19h

Local: Centro Umbandista Caboclo das Matas - Avenida Baltazar nº3, Barroquinha

Entrada gratuita

Confira mais opções no site Quero Caruru, que reúne os carurus realizados em Salvador e Região Metropolitana por meio de um mapa interativo. A iniciativa é de Fernando Telles.  

Tags:

Salvador Caruru

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