CULTURA, ARTE E GASTRONOMIA

Confira a programação completa do Festival da Primavera em Salvador

Programação do Festival da Primavera 2026 começa nesta terça-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:51

Festival da Primavera em Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Ao longo do mês de setembro, Salvador terá uma série de eventos de música, cultura, teatro, esporte, gastronomia, patrimônio e economia criativa em diferentes pontos da cidade. A programação do Festival da Primavera 2026 começa nesta terça-feira (1º) e segue até o dia 30.

Vamos Ver o Pôr do Sol: no próximo domingo (6), acontece o show da Banda Jammil, das 17h às 21h.

Festival Primavera MUNCAB: entre os dias 11 e 13 de setembro, a programação reúne artistas pretos potentes, como DJ Belle, Taian Riachão, Sambaiana, Afrocidade, Attoxxá, Briannny, Bruno Kroz, O Quadro, Ravi Lobo, Evlyn, Mr. Armeng e Creator Beats – Discotecagem, entre outros.

Ocupação CÔRO COMEU: com funcionamento regular de quinta a sábado, o tradicional Café Nilda Spencer, na Rua do Couro, no Centro Histórico de Salvador, aposta em experiências intimistas e programação plural. A dinâmica contempla, às quintas-feiras, a Quinta das Queens, dedicada à cena drag; às sextas-feiras, samba, choro, MPB e outras vertentes da música brasileira; e, aos sábados, rap, saraus, sound system, música latina, DJs e experimentações.

No dia 11 de setembro, às 20h, no fim de linha da Barroquinha, o Festival da Primavera recebe a Roda de Samba Reggae, projeto de Marcia Castro criado em homenagem a Neguinho do Samba, em parceria com a Saltur. O show celebra a Primavera por meio do samba-reggae e mistura referências de Olodum, Araketu, Timbalada, Edson Gomes, axé, reggae e MPB. A apresentação também marca a abertura da temporada de verão da cantora e terá a estreia ao vivo de uma faixa inédita do novo álbum de Marcia Castro, previsto para outubro de 2026.

Salvador Festival Gospel: será realizado no dia 11 de setembro, no Jardim de Alah, com apresentações de Elias Mello, Allison Aguiar, Tiago Oliveira, Kleber Nascimento e Banda Manancial.

Formação: entre os dias 14 de setembro e 1º de outubro, Salvador recebe a Jornada de Formação em Fomento às Artes – Imersão para Projetos e Negócios Criativos, no Auditório Makota Valdina, no Cine Glauber Rocha, com programação voltada à qualificação de profissionais da cena cultural.

12ª Feira de Artes da Primavera: a feira, realizada pela ADABA, será realizada entre os dias 18 e 27 de setembro, na Praça do Campo Grande, das 9h às 21h, reunindo uma programação voltada à economia criativa.

Teatro: acontece a inauguração da Casa de Espetáculos Leitieres Leite, em 18 de setembro, e a abertura do Vila Velha, em 25 de setembro.

7ª edição do San Gennaro: no dia 19 de setembro, o Rio Vermelho recebe o tradicional evento, das 10h às 22h. O festejo terá programação musical própria, com direção artística de Luciano Salvador Bahia.

Pipoca do Mudei de Nome: no dia 20, uma das ações mais aguardadas do Festival acontece na Via Célia Fontenelle, na Boca do Rio, na pista intertravada atrás do Centro de Convenções.

Primavera no Largo: reúne diferentes atrações entre os dias 25 e 27, no Largo da Tieta, no Centro Histórico, como Paulinho Boca de Cantor e convidados, Joana e Flaviana Fernandes, além de apresentações de orquestras.

Maratona Salvador 2026: será realizada nos dias 26 e 27, com atrações no estacionamento do Centro de Convenções, ampliando a programação musical associada ao evento esportivo. O Pranchão Arena recebe, no dia 26 de setembro, Batucada, Fit Dance e Bailinho de Quinta e, no dia 27 de setembro, Batucada, Fit Dance e É o Tchan.

Esporte: integram a programação a realização da 1ª edição do IberCup, de 2 a 7 de setembro, na AABB; o OXE SPIRIT, no dia 13 de setembro, na Praia de Pituaçu; e a Maratona Salvador 2026, que movimenta a Orla da cidade, com percurso entre Boca do Rio, Itapuã e Farol da Barra, reunindo provas e pontos de animação ao longo da programação.

Viver Salvador nos Bairros: a programação do período também se conecta ao Viver Salvador nos Bairros, com ações previstas para Cidade Baixa/Lobato, em 5 de setembro; Liberdade/Dique do Cabrito, em 12 de setembro; Cabula/Calabetão, em 19 de setembro; e Itapuã/Bairro da Paz/Beira Rio, em 26 de setembro, ampliando as ações e experiências para diferentes territórios da cidade.