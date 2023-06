Confira como será o bicentenário da Independência do Brasil na Bahia

. Crédito: Foto: Ana Albuquerque/ Arquivo CORREIO

A independência do Brasil na Bahia completa 200 anos em 2023 e será celebrada com diversas ações da Prefeitura e do Governo do Estado. A programação planejada pela gestão municipal conta com 24 atrações divididas em 16 dias - de 29 de junho a 14 de julho. O planejamento estadual contará com 40 atividades cívicas, pedagógicas e artístico-culturais em Salvador, em todos os 27 territórios da Bahia, na capital federal Brasília, e ainda em Buenos Aires, na Argentina. O objetivo é deixar um legado para o estado, além da internacionalização da memória desse importante marco histórico para o Brasil.

O presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM) Fernando Guerreiro anunciou, com exclusividade ao CORREIO, ontem (13), a reinauguração do Espaço Cultural da Barroquinha, no dia 4 de julho, como parte das celebrações. O local está fechado desde o ano passado por causa de ações de vândalos. Além disso, a prefeitura também divulgou, na segunda (12), a programação completa, que avança para além do 2 de Julho e traz diversas novidades.

O tema da festa é "Salve nossa terra, Salve o Caboclo", dando relevância à figura que representa os índios e mestiços baianos que lutaram pela Independência da Bahia contra as tropas portuguesas. As celebrações começam no dia 29 de junho com a estreia do espetáculo "A Resistência Cabocla", no Palco do Campo Grande, com o Bando de Teatro Olodum, participação da Banda Olodum e do ator Érico Brás.

No dia 30, haverá a saída do Fogo Simbólico de Cachoeira em direção a Pirajá, em Salvador. Este ano, além do tradicional percurso, haverá a reparação histórica, com a inclusão de mais um roteiro, que conta com a participação dos municípios do Recôncavo Norte na rota do Fogo Simbólico: Mata de São João, Dias D'Ávila, Camaçari e Lauro de Freitas.

Novidades

A novidade para o dia 1° de junho será a entrega do novo Largo da Lapinha e do Memorial 2 de Julho. O espaço ficará aberto o ano todo, com os Caboclos em exposição, assim como trechos da história registrados e disponíveis para os visitantes acessarem, no Pavilhão da Lapinha.

A cerimônia cívica da chegada do Fogo Simbólico na capital baiana contará com o show do Cortejo Afro, em comemoração aos 200 anos de independência. No mesmo dia, será celebrado o Te Deum, com a participação do coral da Basílica do Bonfim, regido pelo maestro Francisco Carlos Rufino, na Catedral da Sé.

No dia 2 de Julho, haverá o tradicional desfile cívico com a participação especial do Museu Vivo da Cidade, caboclos de Itaparica, encourados de Pedrão, fanfarras municipais, estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, além de grupos populares. Será realizado ainda o concurso de fachadas ao longo do percurso do desfile e o concurso de fanfarras e balizas, na avenida Sete de Setembro.

Nos dias seguintes, os baianos ainda contarão com eventos culturais, inaugurações de monumentos e equipamentos. Segundo Fernando Guerreiro, a intenção é celebrar o marco dos 200 anos do 2 de Julho em várias vertentes, dando protagonismo à contribuição popular para a conquista da independência. [confira a programação completa abaixo].“A gente tentou diversificar entre memória e o aspecto mais festivo. Por isso, a nossa festa está baseada no ineditismo”, destacou o presidente da FGMPelo estado

O governo do estado também anunciou sua programação para o 2 de Julho ontem (13), no Palácio da Aclamação, em Salvador. A celebração estadual é dividida nos eixos de celebração e educação, que incluem: selo e monumentos comemorativos, projetos para a comunidade escolar, teatro, música e cinema, seminário e empreendedorismo e programação na TVE.

A intenção é trabalhar o tema do bicentenário em ações realizadas o ano inteiro, mas alguns atos especiais foram separados para acontecer nos meses de junho e julho. As comemorações começam nesta quarta-feira (14), com a Rota Bahia: Memórias de Lutas e Liberdade, às 20h, no município de Santo Amaro.

A ação percorrerá 16 cidades do interior da Bahia que fazem parte da história da independência levando seminários, palestras, aulas públicas e serviços de unidades móveis do estado. No dia 30 de junho será realizado o Cortejo do Pelourinho, com várias atividades artístico culturais. No mesmo dia, será lançada a Exposição Brasil Futuro, na Praça das Artes, em Salvador.

Para o dia 2 de Julho, estão previstas apresentações de filarmônicas, selecionadas por edital, em várias cidades baianas. Elas farão um cortejo comemorativo junto com as fanfarras de escolas. Na capital baiana, haverá A Espera da Cabocla com uma banda saudando a passagem dos símbolos da festa pelo Largo do Pelourinho rumo ao Campo Grande.

A programação se repetirá no dia 5 de julho, quando o Caboclo e a Cabocla retornam ao Pavilhão Cívico, no Largo da Lapinha. Nos dias seguintes ocorreram lançamentos de audiovisuais que contam a história da Independência e a transmissão dos momentos mais importantes da celebração na TVE.

Para o governador Jerônimo Rodrigues, essa será uma oportunidade para contar a verdadeira história do 2 de Julho. “Algumas pessoas tentaram negar a nossa história, quando a gente vai nos livros não tem a história do povo indigena, negros, mulheres, nordestinos. É uma disputa de narrativas, por isso, quem tem que contar a nossa somos nós mesmos”, disse.

Programação 2 de Julho

Prefeitura:

• DATA: 29/06 (QUINTA-FEIRA)

19H – PALCO CAMPO GRANDE – ESTREIA DO ESPETÁCULO A RESISTÊNCIA CABOCLA COM BANDO DE TEATRO DO OLODUM E CONVIDADOS – EDIÇÃO ESPECIAL 200 ANOS DA INDEPENDÊNCIA.

• DATA: 30/06 (SEXTA-FEIRA)

INCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO NORTE NA ROTA DO FOGO SIMBÓLICO - (MATA DE SÃO JOÃO, DIAS D’AVILA, CAMAÇARI E LAURO DE FREITAS) 7H – SAÍDA DO FOGO SIMBÓLICO DO RECÔNCAVO LESTE DE CACHOEIRA E DO RECÔNCAVO NORTE DE MATA DE SÃO JOÃO EM DIREÇÃO A PIRAJÁ.

19H – PALCO CAMPO GRANDE – APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO A RESISTÊNCIA CABOCLA – EDIÇÃO ESPECIAL 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA

• DATA: 01/07 (SÁBADO)

08H – ENTREGA DO MEMORIAL 2 DE JULHO E DO NOVO LARGO DA LAPINHA

09H – CELEBRAÇÃO DO TE DEUM COM PARTICIPAÇÃO DO CORAL DA BASÍLICA DO BONFIM REGIDO PELO MAESTRO FRANCISCO CARLOS RUFINO – IGREJA DA CATEDRAL DA SÉ.

16H – CERIMÔNIA CÍVICA DE CHEGADA DO FOGO SIMBÓLICO – LARGO DE PIRAJÁ

17H – PALCO LARGO DE PIRAJÁ – SHOW DO CORTEJO AFRO

19H – PALCO DO CAMPO GRANDE – APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO A RESISTÊNCIA CABOCLA – EDIÇÃO ESPECIAL 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA.

• DATA: 02/07 (DOMINGO)

07H – CERIMÔNIAS CÍVICAS

09H – DESFILE 2 DE JULHO – PARTICIPAÇÃO DO MUSEU VIVO DA CIDADE, CABOCLOS DE ITAPARICA, ENCOURADOS DE PEDRÃO, FANFARRAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS E DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, GRUPOS POPULARES..

CONCURSO DE FACHADAS DECORADAS DO PERCURSO DO DESFILE CÍVICO CONCURSO DE FANFARRAS E BALIZAS – AVENIDA SETE DE SETEMBRO

16H30 – CERIMÔNIA CÍVICA DE CHEGADA DOS CARROS DOS CABOCLOS E ACENDIMENTO DA PIRA DO FOGO SIMBÓLICO POR UMA ATLETA BAIANO.

17H30 ÀS 21H30 – PALCO DO CAMPO GRANDE – ENCONTRO DE FILARMÔNICAS COM MAESTRO FRED DANTAS - (PARTICIPAÇÃO DAS FILARMÔNICAS DA GUARDA MUNICIPAL, SENHOR DO BONFIM, CANARANA, SANTO AMARO, ALAGOAS, OFICINA DE FREVOS E DOBRADOS).

19H – PALCO PRAÇA MUNICIPAL – SHOW ESPECIAL SAMBAQUI – BAIANA SYSTEM CONVIDA: LAZZO MATUMBI, RAQUEL REIS, VANDAU, CABOCLOS DE ITAPARICA, AFROSINFÔNICA, LIZ REIS, CLÁUDIA MANZO E ELIVAN CONCEIÇÃO

• DATA: 03/07 (SEGUNDA-FEIRA)

9H – ENTREGA DO MONUMENTO EM HOMENAGEM A MARIA FELIPA FEITO PELA ARTISTA NÁDIA TAQUARY, NA PRAÇA VISCONDE DE CAIRU

17H – PALCO CAMPO GRANDE – SHOW DO CANTOR GERÔNIMO

19H – PALCO CAMPO GRANDE – BAILE DA INDEPENDÊNCIA COM ORQUESTRA DO MAESTRO FRED DANTAS

• DATA: 04/07 (TERÇA-FEIRA)

19H – PALCO CAMPO GRANDE – SHOW AMADO CAYMMI - COM ALICE CAYMMI, MÁRCIA SHORT, WILL CARVALHO E ELANE FERNANDES.

• DATA: 05/07 (QUARTA-FEIRA)

18H – VOLTA DOS CARROS DOS CABOCLOS DO CAMPO GRANDE PARA O PAVILHÃO DA LAPINHA COM A PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA DO MAESTRO REGINALDO DE XANGÔ.

20H – PALCO LARGO DA LAPINHA – SHOW COM BANDA OFÁ E SAMBA DE CABOCLO - PARTICIPAÇÃO DE OGÃS DE TERREIROS DE CANDOMBLÉ DA CIDADE.

• DATA: 05 A 07/07

ESPAÇO CULTURAL DA BARROQUINHA – IV JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SALVADOR – 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA.

• DATA: 07/07 (SEXTA-FEIRA)

19H – APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO A RESISTÊNCIA CABOCLA – FABRICA DE MUSICAIS EDIÇÃO ESPECIAL 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA NO ESPAÇO BOCA DE BRASA SUBÚRBIO 360 PARA COMUNIDADE LOCAL.

• DATA: 10 A 14/07 – PROJETO ESPECIAL BICENTENÁRIO NAS ESCOLAS

10H E 14H - APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO A RESISTÊNCIA CABOCLA - FABRICA DE MUSICAIS EDIÇÃO ESPECIAL 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ESPAÇO BOCA DE BRASA 360, ATINGINDO UM PÚBLICO DE APROXIMADO DE 3.000 ALUNOS.

10H E 14H – REALIZAÇÃO DO CINE CLUBE 200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA COM EXIBIÇÃO DE CURTAS METRAGENS SOBRE O 2 DE JULHO REALIZADOS PELA FGM, COM MEDIAÇÃO DO HISTORIADOR RICARDO CARVALHO, EM DEZ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Governo do EstadoDATA 14/06 (QUINTA-FEIRA) - 8h: Rota Bahia: Memórias de Lutas e Liberdade