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Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Climatempo aponta dias ensolarados, com algumas nuvens e sem previsão de chuva na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:22

Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

Salvador deve ter um fim de semana de tempo firme, com predomínio de sol e algumas nuvens, segundo a previsão do Climatempo. As temperaturas ficam entre 22°C e 30°C nesta sexta-feira (28), enquanto o sábado (29) terá mínima de 23°C e máxima de 30°C. No domingo (30), os termômetros devem variar entre 24°C e 28°C.

Nesta sexta, a previsão indica sol com muitas nuvens e névoa ao amanhecer. Durante a tarde, o céu deve ficar com algumas nuvens, enquanto a noite terá poucas nuvens. Não há previsão de chuva, com acumulado estimado em 0 mm.

No sábado, o cenário permanece semelhante. O dia começa com sol entre muitas nuvens e névoa ao amanhecer, seguido por períodos de sol com algumas nuvens à tarde. À noite, o céu deve ficar parcialmente nublado. A temperatura varia entre 23°C e 30°C, também com previsão de 0 mm de chuva.

Já no domingo, a previsão aponta sol com algumas nuvens e ausência de chuva. A temperatura deve ficar entre 24°C e 28°C, mantendo o clima favorável para atividades ao ar livre.

Temperaturas por dia

Sexta-feira (28): 22°C a 30°C — sem chuva

Sábado (29): 23°C a 30°C — sem chuva

Domingo (30): 24°C a 28°C — sem chuva