Confira programação da Trezena de Santo Antônio deste ano

Quinta-feira (8)Exposição de rua de Estandartes Juninos Bazar da Paróquia - 18h Missa Trezena de Santo Antônio - 20h Sexta-feira (9)Exposição de rua de Estandartes Juninos Barracas de Festas Populares - Festa de Santo Antônio - 16h Coreto Santo Antônio - Festa de Santo Antônio - 17h Exposição ANTÔNIOS - 17h30 Bazar da Paróquia - 18h Missa Trezena de Santo Antônio - 20h Coreto Santo Antônio - Festa de Santo Antônio - 21h30 Sábado (10)Um encontro com Gonzagão Exposição de rua de Estandartes Juninos Vai de cafezinho? Trilha das Artes - 10h Roda de Conversa - Exposição ANTÔNIOS - 14h Exposição ANTÔNIOS - 16h Feira da Sé - Festa de Santo Antônio - 16h Barracas de Festas Populares - Festa de Santo Antônio - 16h Coreto Santo Antônio - Festa de Santo Antônio - 17h Bazar da Paróquia - 18h Missa Trezena de Santo Antônio - 20h Coreto Santo Antônio - Festa de Santo Antônio - 21h30 Domingo (11)Um encontro com Gonzagão Exposição de rua de Estandartes Juninos Vai de cafezinho? Trilha das Artes - 10h Roda de Conversa - Exposição ANTÔNIOS - 14h Exposição ANTÔNIOS - 16h Feira da Sé - Festa de Santo Antônio - 16h Barracas de Festas Populares - Festa de Santo Antônio - 16h Coreto Santo Antônio - Festa de Santo Antônio - 17h Bazar da Paróquia - 18h Tríduo de Santo Antônio por Rodrigo Guedes - 18h Coreto Dona Flor - 18h30 Trezena de Santo Antônio - 20h Coreto Santo Antônio - Festa de Santo Antônio - 21h30 Segunda-feira (12)Um encontro com Gonzagão Exposição de rua de Estandartes Juninos Vai de cafezinho? Trilha das Artes - 10h Feira da Sé - Festa de Santo Antônio - 16h Barracas de Festas Populares - Festa de Santo Antônio - 16h Tríduo de Santo Antônio por Rodrigo Guedes - 18h Correio Elegante - 18h Coreto Santo Antônio - 18h30 Missa Trezena de Santo Antônio - 20h Coreto Santo Antônio - 21h30 Terça-feira (13)Um encontro com Gonzagão Exposição de rua de Estandartes Juninos Vai de cafezinho? Trilha das Artes - 10h Feira da Sé - Festa de Santo Antônio - 16h Barracas de Festas Populares - Festa de Santo Antônio - 16h Coreto Santo Antônio - 17h Procissão da Festa de Santo Antônio - 17h30 Missa Campal - Festa de Santo Antônio - 19h Coreto Santo Antônio - 21h30 Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo01/06 sub- tema: Dai-lhes vós mesmos de comer / Palestrante: Padre Ronaldo Magalhães 02/06 sub-tema : Compreender a realidade da misericórdia segundo os ensinamentos de Jesus / Palestrante: Frei Valso Sandes 03/06 - Sub-tema: Quais as consequências que a misericórdia nos leva a viver, segundo os ensinamentos de Jesus? / Palestrante: Pe. Frei Rômulo Davi da Silva 04/06 - Sub-tema: As consequências de quem não pratica a misericórdia / Palestrante: Pe. Frei Bruno de Miranda 05/06 - Sub-tema: O conhecimento da misericórdia me leva a conversão / Palestrante: Frei Claudemir Soares 06/06 - Sub-tema: A misericórdia e as exigências do Evangelho nos torna discípulos do Senhor? / Palestrante: Pe. Eliomar Gomes da Silva 07/06 - Sub-tema: A palavra de Deus nos conduz ao compromisso e corresponsabilidade com a misericórdia / Palestrante: Pe. Manoel Filho 08/06 - Sub-tema: A misericórdia deve nos levar às atividades concretas pela justiça e fome de pão e de Deus / Palestrante: Côn. Edson Menezes 09/06 - Sub-tema: A misericórdia deve nos levar a atitudes de fé com outras instituições de sociedade civil / Palestrante: Pe. Ronaldo M. Magalhães 10/06 - Sub-tema: A misericórdia deve mobilizar a sociedade a viver uma política sólida em favor dos empobrecidos / Palestrante: Padre Ricardo Henrique 11/06 - Sub-tema: No coração de quem vive a misericórdia, jamais habita a indiferença / Palestrante: Pe. Jailson Jesus dos Santos 12/06 - Sub-tema: A misericórdia de Jesus levou a multidão a segui-lo a pé, e nós? / Palestrante: Pe. Alberto Monte Alegre 13/06 - Dia de festividades Santuário Santa Dulce dos PobresDe 1ª a 12 de junho Santas Missas: 7h (exceto aos sábados); 08h30; 12h Santa Missa Solene da Trezena: 16h01/06 – Quinta-feira - 16h Celebrante: Pe. Alexandre Oliveira Gesto concreto - doação de alimentos: Feijão02/06 – Sexta-feira - 16h Celebrante: Pe. Rafael Araújo Gesto concreto - doação de alimentos: Óleo03/06 – Sábado - 16h Celebrante: Frei Anailton Brito Gesto concreto - doação de alimentos: Café04/06 – Domingo - 16h Celebrante: Frei Mário Erky Gesto concreto - doação de alimentos: Fubá de milho05/06 – Segunda-feira - 16h Celebrante: Pe. Ramilson (Com. Shalom) Gesto concreto - doação de alimentos: Açúcar06/06 – Terça-feira - 16h Celebrante: Pe. Deivisson Batists Gesto concreto - doação de alimentos: Leite07/06 – Quarta-feira - 16h Celebrante: Pe. Rafael Freitas Gesto concreto - doação de alimentos: Extrato de tomate08/06 – Quinta-feira 08h30 - Celebração da Solenidade de Corpus Christi 16h - Missa da Trezena Celebrante: Frei Lucas Vinhas Gesto concreto - doação de alimentos: Enlatados09/06 – Sexta-feira - 16h Celebrante: Pe. Josuel Jesus Gesto concreto - doação de alimentos: Arroz10/06 – Sábado - 16h Celebrante: Pe. Adilton Lopes Gesto concreto - doação de alimentos: Farinha11/06 – Domingo - 16h Celebrante: Frei Roberto Fernandes Gesto concreto - doação de alimentos: Margarina12/06 – Segunda-feira - 16h Celebrante: Pe. Wilton Robson Gesto concreto - doação de alimentos: Macarrão