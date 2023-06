Confira programação para o Dia de Santo Antônio em Salvador e RMS

Iniciada no dia 1º, a Trezena de Santo Antônio chega ao fim nesta terça-feira (13), dia atribuído ao padroeiro dos pobres e operário do milagre. Por isso, as quatro paróquias dedicadas ao santo e localizadas no território da Arquidiocese de Salvador irão realizar festas especiais. Confira as respectivas programações:



Paróquia Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Santo Antônio Além do Carmo) A Paróquia Santo Antônio Além do Carmo, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, realizará, nesta terça-feira (13), alvorada às 6h; missas às 7h, 9h, 11h e 16h30; e, às 17h30, procissão pelas principais ruas do próprio bairro e do Barbalho, saindo e retornando à matriz, onde, após a chegada dos fiéis, será celebrada a missa de encerramento dos festejos, sob a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho.