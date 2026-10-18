POLÍCIA

Confronto com a Rondesp termina com dois mortos em Cosme de Farias

Ocorrência foi registrada na Baixa do Formoso durante a Operação Alatus

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 09:16

Confronto aconteceu na Baixa do Formoso Crédito: Reprodução/Google Maps

Dois homens morreram após confrontos com policiais militares da Rondesp Atlântico na localidade da Baixa do Formoso, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, no final da tarde de sábado (17). A ocorrência foi registrada durante a Operação Alatus, que intensificava o patrulhamento na região.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, as equipes receberam informações sobre a presença de homens armados nas proximidades. Durante as buscas, os agentes avistaram um grupo de suspeitos que, ao perceber a aproximação policial, teria disparado contra os militares e fugido.

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Ainda conforme a corporação, durante as diligências, dois homens foram vistos entrando em uma edificação próxima. No momento da abordagem, houve uma nova troca de tiros. Após o confronto, os dois suspeitos foram encontrados feridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram. A PM não divulgou as identidades dos homens.