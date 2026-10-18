Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confronto com a Rondesp termina com dois mortos em Cosme de Farias

Ocorrência foi registrada na Baixa do Formoso durante a Operação Alatus

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 09:16

Confronto aconteceu na Baixa do Formoso
Confronto aconteceu na Baixa do Formoso Crédito: Reprodução/Google Maps

Dois homens morreram após confrontos com policiais militares da Rondesp Atlântico na localidade da Baixa do Formoso, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, no final da tarde de sábado (17). A ocorrência foi registrada durante a Operação Alatus, que intensificava o patrulhamento na região.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, as equipes receberam informações sobre a presença de homens armados nas proximidades. Durante as buscas, os agentes avistaram um grupo de suspeitos que, ao perceber a aproximação policial, teria disparado contra os militares e fugido.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Ainda conforme a corporação, durante as diligências, dois homens foram vistos entrando em uma edificação próxima. No momento da abordagem, houve uma nova troca de tiros. Após o confronto, os dois suspeitos foram encontrados feridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram. A PM não divulgou as identidades dos homens.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma carabina calibre 12, com duas munições intactas, e um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e duas deflagradas. Também foram recolhidas 113 porções de cocaína, um celular e dinheiro em espécie. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil, responsável pelo registro da ocorrência.

Leia mais

Imagem - Idoso morre após se afogar durante banho de mar no Porto da Barra

Idoso morre após se afogar durante banho de mar no Porto da Barra

Imagem - Morre Mãe Senhora de Ewá, ialorixá iniciada por Mãe Menininha do Gantois, aos 104 anos

Morre Mãe Senhora de Ewá, ialorixá iniciada por Mãe Menininha do Gantois, aos 104 anos

Imagem - Sucuri é resgatada perto de ponto de ônibus em Salvador

Sucuri é resgatada perto de ponto de ônibus em Salvador

Tags:

Tiroteio Confronto Cosme de Farias Rondesp

Mais recentes

Imagem - De segurança a reformas: entenda por que o TSE trocou o endereço de mais de quatro mil seções eleitorais para o 2° turno

De segurança a reformas: entenda por que o TSE trocou o endereço de mais de quatro mil seções eleitorais para o 2° turno
Imagem - Idoso morre após se afogar durante banho de mar no Porto da Barra

Idoso morre após se afogar durante banho de mar no Porto da Barra
Imagem - Operação prende quatro suspeitos de atrair vítimas para roubos em aplicativos de relacionamento na Bahia e em Goiás

Operação prende quatro suspeitos de atrair vítimas para roubos em aplicativos de relacionamento na Bahia e em Goiás