Confronto com a Rondesp termina com dois mortos em Cosme de Farias

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Wendel de Novais
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 09:16
Dois homens morreram após confrontos com policiais militares da Rondesp Atlântico na localidade da Baixa do Formoso, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, no final da tarde de sábado (17). A ocorrência foi registrada durante a Operação Alatus, que intensificava o patrulhamento na região.
Segundo a Polícia Militar da Bahia, as equipes receberam informações sobre a presença de homens armados nas proximidades. Durante as buscas, os agentes avistaram um grupo de suspeitos que, ao perceber a aproximação policial, teria disparado contra os militares e fugido.
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Ainda conforme a corporação, durante as diligências, dois homens foram vistos entrando em uma edificação próxima. No momento da abordagem, houve uma nova troca de tiros. Após o confronto, os dois suspeitos foram encontrados feridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram. A PM não divulgou as identidades dos homens.
Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma carabina calibre 12, com duas munições intactas, e um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e duas deflagradas. Também foram recolhidas 113 porções de cocaína, um celular e dinheiro em espécie. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil, responsável pelo registro da ocorrência.