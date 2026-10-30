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Congresso analisa crédito de R$ 700 mil para obras no Porto de Salvador

Recurso será destinado à reforma da pavimentação da área externa do terminal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:43

Projeto abre crédito orçamentário para reformas no Porto de Salvador Crédito: Codeba

O Congresso Nacional analisa um projeto que prevê a liberação de R$ 700 mil para a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba). O recurso será destinado à reforma da pavimentação da área externa do Porto de Salvador.

A proposta está prevista no Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 33/26, que abre crédito especial no Orçamento de 2026 para viabilizar os investimentos.

Terminal de Contêineres (Tecon Salvador) é destaque em movimentação de cargas no Porto de Salvador

Wilson Sons por Divulgação
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Tecon conclui obras de ampliação em abril por Foto: Donaldson Gomes
Tecon conclui obras de ampliação em abril por Foto: Donaldson Gomes
Tecon conclui obras de ampliação em abril por Foto: Donaldson Gomes
Tecon conclui obras de ampliação em abril por Foto: Donaldson Gomes
Tecon conclui obras de ampliação em abril por Foto: Donaldson Gomes
Tecon conclui obras de ampliação em abril por Foto: Donaldson Gomes
O Terminal de Contêineres (Tecon) do Porto de Salvador atingiu recorde na movimentação de cargas por Divulgação
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Wilson Sons por Divulgação

Segundo o governo, a obra estava prevista para ser concluída até o fim de 2025. No entanto, ajustes no cronograma físico dos serviços tornaram necessários novos desembolsos em 2026.

Para viabilizar a reforma, o governo propôs cancelar recursos que seriam destinados à dragagem do canal de acesso ao porto. A alteração já estava considerada no planejamento da empresa.

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). Depois, seguirá para votação no Plenário do Congresso Nacional, em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A proposta ainda precisa ser aprovada pelos parlamentares para que o crédito seja liberado.

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