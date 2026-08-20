Congresso reúne mulheres negras para discutir justiça racial em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:20
A discussão sobre justiça racial e a participação de mulheres negras em espaços de decisão marcou, nesta quarta-feira (19), o II Congresso da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, realizado em Salvador. O evento aconteceu na Unifacs Campus Tancredo Neves e reuniu profissionais, estudantes e representantes do movimento de mulheres negras.
Com o tema "Justiça racial e interseccionalidades: desafios para a construção de uma democracia verdadeiramente inclusiva", a programação abordou assuntos como direitos, território, educação, produção de conhecimento e representatividade.
Durante o congresso, também foi discutido o papel da Ordem dos Advogados do Brasil na promoção da igualdade racial. A presidente da Comissão Nacional da Igualdade Racial e conselheira federal, Clara Arlene, afirmou que ainda existem desafios para ampliar a presença de pessoas negras nos espaços de decisão.
Salvador recebeu congresso com debates sobre justiça racial
"Uma advocacia verdadeiramente antirracista exige compromisso institucional, formação permanente e a ampliação da presença de pessoas negras nos espaços de decisão, dentro e fora da Ordem", declarou.
O encontro também teve a entrega do V Prêmio Tereza de Benguela, que homenageou oito mulheres negras por suas trajetórias e atuação social. Foram reconhecidas Valdirene Sotero (in memoriam), Ana Bárbara Rocha, Eliane Câmara, Ivonete Reinaldo, Jamile Souza, Melca Abreu, Nara Bastos e Rosangela Patrocínio.
A programação encerrou a 5ª edição do Julho das Mulheres Negras da OAB-BA e contou ainda com oficinas, painéis e uma apresentação artístico-cultural.