MERCADO IMOBILIÁRIO

Conheça o residencial de luxo em Salvador com piscina privativa e apartamentos a partir de R$ 5 milhões que conquistou certificação inédita no Nordeste

Sublime Horto House, no Horto Florestal, tem VGV de R$ 280 milhões, 96% das unidades vendidas e prevê economia anual de mais de R$ 11 mil por família com água e energia

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 15:21

Conheça o residencial de luxo em Salvador com piscina privativa e apartamentos a partir de R$ 5 milhões que conquistou certificação inédita no Nordeste Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário de alto padrão em Salvador ganha um novo empreendimento com foco em sustentabilidade. O Sublime Horto House, desenvolvido pelo Grupo Prima em parceria com a Acciona, conquistou a certificação GBC Condomínio Platina, concedida pelo Green Building Council Brasil. Segundo as empresas, o residencial é o primeiro do Nordeste a alcançar essa classificação, com 80 pontos na avaliação ambiental.

A entrega do empreendimento está prevista para esta quarta-feira (21), às 19h30, em evento no próprio edifício, no Horto Florestal, com cerca de 300 convidados, entre clientes, empresários e parceiros do setor. O projeto tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 280 milhões.

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“O Sublime Horto House materializa a visão de que a exclusividade contemporânea exige um compromisso inegociável com o futuro da cidade. Nós ultrapassamos o discurso da sustentabilidade para entregar eficiência comprovada, conforto superior e um retorno financeiro real aos nossos clientes”, afirma Rubén Escartín, CEO do Grupo Prima.



Economia de água e energia

De acordo com os indicadores apresentados após a conclusão da obra e auditados pelo GBC Brasil, o edifício consome 24,6% menos energia elétrica do que um prédio de referência com geometria e ocupação equivalentes. As instalações também reduzem em 35,8% o consumo de água potável nas unidades.

A economia estimada com as contas de água e energia é de R$ 11.179 por ano para cada família. Nas áreas comuns, o sistema de geração de energia solar fotovoltaica atende a quase 8% da demanda do condomínio, com economia anual superior a R$ 81 mil. A preocupação ambiental também orientou a execução da obra.

Segundo o empreendimento, 80,1% dos resíduos foram reciclados ou reaproveitados, evitando o envio de 1.203 toneladas de materiais para aterros sanitários. O terreno mantém 36,6% de área permeável e verde, e o paisagismo utiliza predominantemente espécies nativas da Mata Atlântica. O residencial também conta com madeiras majoritariamente certificadas pelo FSC e infraestrutura para eletromobilidade, com uma vaga equipada com tomada para recarga de veículos elétricos por apartamento.

Apartamentos a partir de R$ 5 milhões

Com 96% das unidades vendidas, o Sublime Horto House tem 72 apartamentos em uma torre única. Os imóveis têm áreas que variam de 225,53 m² a 494,89 m², com opções de até cinco suítes. O valor inicial informado é de R$ 5 milhões. Cada unidade dispõe de piscina privativa na varanda, depósito particular e até oito vagas de garagem.

A estrutura de lazer ocupa quatro andares e soma mais de 5.600 m². Entre os equipamentos estão piscina coberta e aquecida com duas raias de 25 metros, piscina externa com borda infinita, quadras de tênis, ginásio poliesportivo coberto e quadra de esportes de areia. O empreendimento também reúne spa projetado pela Chandra Spa Consulting, academia equipada com aparelhos Technogym e curadoria da Villa Forma, além de yacht lounge, brinquedoteca, espaço de festas e áreas destinadas aos animais de estimação.