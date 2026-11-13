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Conheça o último urso-de-óculos do Zoo de Salvador, que tem 28 anos e já é considerado um ‘senhorzinho’

Animal chegou ao zoológico em 2002, gosta de dormir e nadar e tem como comidas favoritas pão com mel e vitamina de frutas



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:43

Conheça o último urso-de-óculos do Zoo de Salvador, que tem 28 anos e já é considerado um ‘senhorzinho’ Crédito: Reprodução / Redes sociais

Ele gosta de dormir, adora nadar e não dispensa um pãozinho com mel. Aos 28 anos, o último urso-de-óculos do Parque Zoobotânico da Bahia, em Salvador, conquistou o posto de um verdadeiro senhorzinho. Com uma rotina tranquila e cuidados especiais, o animal já ultrapassou a expectativa de vida estimada para a espécie e continua sendo acompanhado de perto pela equipe do zoológico.

Nascido em junho de 1998, ele chegou ao Zoo de Salvador em agosto de 2002, aos quatro anos, vindo da Fundação RIOZOO, no Rio de Janeiro. Desde então, passou a fazer parte da história da instituição.

Segundo a médica-veterinária e coordenadora técnica do parque, Cristiane Freitas, o urso tem uma personalidade tranquila e gosta de aproveitar longos períodos de descanso. “O sono é uma de suas atividades preferidas!”, conta. Quando está acordado, também gosta bastante de nadar, atividade que faz parte de sua rotina.

Na hora de comer, o cardápio é variado e balanceado, com frutas, verduras, folhagens e fontes de proteína, como peixes e ovos. Mas ele também tem seus mimos favoritos. “Entre suas preferências estão a vitamina de frutas e o pão com mel. Ele também aprecia bastante um peixinho e um ovo bem cozido”, revela Cristiane.

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Aos 28 anos, o urso já é considerado idoso. A expectativa de vida da espécie é de aproximadamente 20 anos na natureza, podendo chegar a 26 anos. Ele já ultrapassou essa marca e, segundo Cristiane, está clinicamente estável e apresenta bom estado geral de saúde.

“Apesar de ser considerado um paciente geriátrico, o urso está clinicamente estável e apresenta bom estado geral de saúde”, explica. Por causa da idade, recebe atenção especial. Além do acompanhamento veterinário diário, a equipe monitora o apetite, a mobilidade, o comportamento e os períodos de descanso. O animal também apresenta uma condição dermatológica crônica, que exige cuidados específicos com a pele.

A rotina inclui avaliações clínicas, alimentação adequada e atividades de enriquecimento ambiental, preparadas para estimular comportamentos naturais, como explorar o recinto e procurar alimentos. “As atividades são adaptadas de acordo com o interesse demonstrado pelo animal, sua idade e suas condições de saúde”, detalha a veterinária.

O senhorzinho também viveu uma longa história de companheirismo no zoológico. Durante 24 anos, dividiu o recinto com uma fêmea da mesma espécie, que chegou à instituição no final de agosto de 2002, no mesmo ano que ele.

Segundo Cristiane, os dois construíram uma convivência tranquila e próxima ao longo de mais de duas décadas. “Eram muito unidos e demonstravam estar à vontade na companhia um do outro”, conta.

Juntos, tiveram cinco filhotes, nascidos em duas gestações. Os pequenos foram encaminhados a outros zoológicos como parte de uma estratégia de conservação. A transferência permite a formação de novos pares reprodutivos e contribui para preservar a diversidade genética da espécie sob cuidados humanos.

E quem vai fazer companhia a ele?

Por enquanto, não há previsão de chegada de outro urso-de-óculos ao Parque Zoobotânico da Bahia. A prioridade da equipe é garantir o bem-estar do animal que vive atualmente na instituição.

A espécie conta com um registro genealógico internacional, chamado studbook, que reúne informações sobre o parentesco dos animais mantidos sob cuidados humanos. O documento ajuda os zoológicos a planejar a reprodução e a formação de pares, considerando a diversidade genética.