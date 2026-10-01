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Conheça os finalistas das 40 categorias do Prêmio Melhores da Gastronomia 2026

Segunda edição da premiação reúne três concorrentes em cada categoria e teve avaliação técnica e participação popular

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:22

Os três finalistas a chef do ano são Daniel Buzzi, Ricardo Silva e Fabrício Lemos
Os três finalistas a chef do ano são Daniel Buzzi, Ricardo Silva e Fabrício Lemos Crédito: Divulgação

A segunda edição do Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 já tem seus finalistas definidos. Cada uma das 39 categorias conta com três concorrentes na disputa pelo primeiro lugar no pódio. Neste ano, a premiação possui três novas categorias: Melhor Experiência de Praia, Melhor Buffet e Melhor Delivery, para contemplar os diferentes formatos e experiências que fazem parte do cotidiano gastronômico de Salvador.

A cerimônia oficial de premiação, ocasião em que serão conhecidos os vencedores, será realizada no dia 30 de outubro. Neste dia, também será revelado o vencedor da Categoria Sabor da Bahia, que não tem finalistas, e o Homenageado do Ano, totalizando 40 modalidades e uma homenagem.

Para escolher os grandes vencedores deste ano, além da comissão técnica, houve participação popular. Os estabelecimentos foram analisados por profissionais e especialistas do setor, enquanto as avaliações no Google e no TripAdvisor integraram a etapa de votação popular.

Para a coidealizadora do projeto, Licia Fábio, a diversidade de categorias permite reconhecer diferentes perfis que fazem parte da gastronomia de Salvador. “A proposta do prêmio é justamente olhar para a gastronomia de Salvador de uma forma ampla, valorizando diferentes profissionais, estabelecimentos e experiências que fazem parte da cidade”, destaca.

O Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 é fruto de uma parceria entre Licia Fábio, Ronaldo Jacobina, jornalista e crítico gastronômico, e Paulo Neto, contador e CEO da HubNexxo.

Com a ampliação das categorias nesta edição, a premiação busca alcançar a diversidade do setor e ajudar a dar visibilidade a negócios e profissionais que movimentam a gastronomia na capital baiana. Esta é a visão de Paulo Neto. Ronaldo Jacobina ressalta que a avaliação considera diferentes aspectos da experiência gastronômica, levando em conta tanto a qualidade dos estabelecimentos quanto a percepção do público.

Confira os finalistas

  1. Chef do Ano: Daniel Buzzi; Fabrício Lemos; Ricardo Silva
  2. Melhor Restaurateur: Angeluci Figueiredo (Preta); Karine Queiroz; Murcio Dias
  3. Melhor Chef Patissier: Fabi Teixeira; Kafe Bassi; Lisiane Arouca
  4. Melhor Mixologista: Jonatan Albuquerque; Junior Queiroz; Milo Peligro
  5. Melhor Maître: Clebson (Amado); Joca (Alfredo'Ro); Sinho (Origem)
  6. Melhor Atendimento ao Cliente: Amado; Gero Salvador; Mistura Contorno
  7. Melhor Equipe de Cozinha: Mignon Restaurante; Origem; Pasta em Casa
  8. Melhor Ambiente: Amado Salvador; Lafaytte; Lotti
  9. Melhor Programa de Sustentabilidade: Boia; Casa de Tereza; Manga
  10. Melhor Experiência para Famílias: Bella Napoli; Di Liana; A Porteira (Dique)
  11. Melhor Bar ou Coquetelaria: Amado Salvador; Gem; Purgatório Bar
  12. Melhor Lugar para um Date: Miss Kô; Morea; Principote Salvador
  13. Melhor Lugar para Socializar: Casaria; Leto Gastronomia; Soho Marina
  14. Melhor Pet Friendly: Almaléa Sorvetes; Melt; —
  15. Melhor Buffet: Alfredo'Ro; Mignon; Vini Figueira
  16. Melhor Acarajé: Acarajé da Cira; Acarajé da Regina; Acarajé Dária e Laura
  17. Melhor Boteco: Boteco do França; Megiro; Pirambeira Bar
  18. Melhor Café da Manhã: Falka Confeitaria; Padó; Sêmola
  19. Melhor Cafeteria: Cardamomo; Dona Xícara; Garimpo da Barista
  20. Melhor Carta de Drinks: Amado; Morea; Purgatório Bar
  21. Melhor Carta de Vinhos: Origem; Silva Cozinha; Vona
  22. Melhor Delivery: Alfredo'Ro; Trattoria Cazolla; Toutz
  23. Melhor Doceria: Casa Ópera; Jeanne Garcia Confeitaria; Le Lapin Confeitaria
  24. Melhor Experiência de Praia: Barraca do Lôro; Blue Praia Bar; Principote Salvador
  25. Melhor Experiência Gastronômica: Amado; Manga; Origem
  26. Melhor Hamburgueria: Bravo; Cazolla; RED Burger
  27. Melhor Padaria: Ahorita; Da Talli; Paneville
  28. Melhor Pizzaria: Forneria Alfredo'Ro; Forneria Pasta em Casa; Mamma's Pizza
  29. Melhor Restaurante – Categoria Geral: Amado; Manga; Origem
  30. Melhor Restaurante de Carnes: Carvão; Barbacoa; Boi Preto
  31. Melhor Restaurante de Comida Baiana: Casa de Tereza; Donana; Ki-Mukeka
  32. Melhor Restaurante de Comida Saudável: Healthy; Puro Saudável; Saúde na Panela
  33. Melhor Restaurante de Cozinha Asiática: Miss Kô; Morea; Zūuk Sushi
  34. Melhor Restaurante de Cozinha Italiana: Isola Cucina; Pasta em Casa; Vona
  35. Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea: A Casa Vidal; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar
  36. Melhor Restaurante de Hotel: Arento; Genaro; Gero Salvador
  37. Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar: Boia; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar
  38. Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira: Cuco Bistrô; Dona Mariquita; Preta – Ilha dos Frades
  39. Melhor Sorveteria: Bacio Di Latte; Borelli Gelato; Luce 

A edição 2026 conta com patrocínio da HubNexxo, realização de Licia Fabio Produções, media partner do Jornal Correio, parceria oficial de mídia da Rede Bahia e apoio institucional de Ronaldo Jacobina, Prime Cost, SST, Morya e CAR Bahia.

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