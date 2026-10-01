Conheça os finalistas das 40 categorias do Prêmio Melhores da Gastronomia 2026
Segunda edição da premiação reúne três concorrentes em cada categoria e teve avaliação técnica e participação popular
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:22
Os três finalistas a chef do ano são Daniel Buzzi, Ricardo Silva e Fabrício Lemos Crédito: Divulgação
A segunda edição do Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 já tem seus finalistas definidos. Cada uma das 39 categorias conta com três concorrentes na disputa pelo primeiro lugar no pódio. Neste ano, a premiação possui três novas categorias: Melhor Experiência de Praia, Melhor Buffet e Melhor Delivery, para contemplar os diferentes formatos e experiências que fazem parte do cotidiano gastronômico de Salvador.
A cerimônia oficial de premiação, ocasião em que serão conhecidos os vencedores, será realizada no dia 30 de outubro. Neste dia, também será revelado o vencedor da Categoria Sabor da Bahia, que não tem finalistas, e o Homenageado do Ano, totalizando 40 modalidades e uma homenagem.
Para escolher os grandes vencedores deste ano, além da comissão técnica, houve participação popular. Os estabelecimentos foram analisados por profissionais e especialistas do setor, enquanto as avaliações no Google e no TripAdvisor integraram a etapa de votação popular.
Para a coidealizadora do projeto, Licia Fábio, a diversidade de categorias permite reconhecer diferentes perfis que fazem parte da gastronomia de Salvador. “A proposta do prêmio é justamente olhar para a gastronomia de Salvador de uma forma ampla, valorizando diferentes profissionais, estabelecimentos e experiências que fazem parte da cidade”, destaca.
O Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 é fruto de uma parceria entre Licia Fábio, Ronaldo Jacobina, jornalista e crítico gastronômico, e Paulo Neto, contador e CEO da HubNexxo.
Com a ampliação das categorias nesta edição, a premiação busca alcançar a diversidade do setor e ajudar a dar visibilidade a negócios e profissionais que movimentam a gastronomia na capital baiana. Esta é a visão de Paulo Neto. Ronaldo Jacobina ressalta que a avaliação considera diferentes aspectos da experiência gastronômica, levando em conta tanto a qualidade dos estabelecimentos quanto a percepção do público.
Confira os finalistas
Chef do Ano: Daniel Buzzi; Fabrício Lemos; Ricardo Silva
Melhor Restaurateur: Angeluci Figueiredo (Preta); Karine Queiroz; Murcio Dias
Melhor Chef Patissier: Fabi Teixeira; Kafe Bassi; Lisiane Arouca
Melhor Mixologista: Jonatan Albuquerque; Junior Queiroz; Milo Peligro
Melhor Maître: Clebson (Amado); Joca (Alfredo'Ro); Sinho (Origem)
Melhor Atendimento ao Cliente: Amado; Gero Salvador; Mistura Contorno
Melhor Equipe de Cozinha: Mignon Restaurante; Origem; Pasta em Casa
Melhor Ambiente: Amado Salvador; Lafaytte; Lotti
Melhor Programa de Sustentabilidade: Boia; Casa de Tereza; Manga
Melhor Experiência para Famílias: Bella Napoli; Di Liana; A Porteira (Dique)
Melhor Bar ou Coquetelaria: Amado Salvador; Gem; Purgatório Bar
Melhor Lugar para um Date: Miss Kô; Morea; Principote Salvador
Melhor Lugar para Socializar: Casaria; Leto Gastronomia; Soho Marina
Melhor Pet Friendly: Almaléa Sorvetes; Melt; —
Melhor Buffet: Alfredo'Ro; Mignon; Vini Figueira
Melhor Acarajé: Acarajé da Cira; Acarajé da Regina; Acarajé Dária e Laura
Melhor Boteco: Boteco do França; Megiro; Pirambeira Bar
Melhor Café da Manhã: Falka Confeitaria; Padó; Sêmola
Melhor Cafeteria: Cardamomo; Dona Xícara; Garimpo da Barista
Melhor Carta de Drinks: Amado; Morea; Purgatório Bar
Melhor Carta de Vinhos: Origem; Silva Cozinha; Vona
Melhor Delivery: Alfredo'Ro; Trattoria Cazolla; Toutz
Melhor Doceria: Casa Ópera; Jeanne Garcia Confeitaria; Le Lapin Confeitaria
Melhor Experiência de Praia: Barraca do Lôro; Blue Praia Bar; Principote Salvador
Melhor Experiência Gastronômica: Amado; Manga; Origem
Melhor Hamburgueria: Bravo; Cazolla; RED Burger
Melhor Padaria: Ahorita; Da Talli; Paneville
Melhor Pizzaria: Forneria Alfredo'Ro; Forneria Pasta em Casa; Mamma's Pizza
Melhor Restaurante – Categoria Geral: Amado; Manga; Origem
Melhor Restaurante de Carnes: Carvão; Barbacoa; Boi Preto
Melhor Restaurante de Comida Baiana: Casa de Tereza; Donana; Ki-Mukeka
Melhor Restaurante de Comida Saudável: Healthy; Puro Saudável; Saúde na Panela
Melhor Restaurante de Cozinha Asiática: Miss Kô; Morea; Zūuk Sushi
Melhor Restaurante de Cozinha Italiana: Isola Cucina; Pasta em Casa; Vona
Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea: A Casa Vidal; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar
Melhor Restaurante de Hotel: Arento; Genaro; Gero Salvador
Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar: Boia; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar
Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira: Cuco Bistrô; Dona Mariquita; Preta – Ilha dos Frades
Melhor Sorveteria: Bacio Di Latte; Borelli Gelato; Luce
A edição 2026 conta com patrocínio da HubNexxo, realização de Licia Fabio Produções, media partner do Jornal Correio, parceria oficial de mídia da Rede Bahia e apoio institucional de Ronaldo Jacobina, Prime Cost, SST, Morya e CAR Bahia.