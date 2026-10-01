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Conheça os finalistas das 40 categorias do Prêmio Melhores da Gastronomia 2026

Segunda edição da premiação reúne três concorrentes em cada categoria e teve avaliação técnica e participação popular

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21:22

Os três finalistas a chef do ano são Daniel Buzzi, Ricardo Silva e Fabrício Lemos Crédito: Divulgação

A segunda edição do Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 já tem seus finalistas definidos. Cada uma das 39 categorias conta com três concorrentes na disputa pelo primeiro lugar no pódio. Neste ano, a premiação possui três novas categorias: Melhor Experiência de Praia, Melhor Buffet e Melhor Delivery, para contemplar os diferentes formatos e experiências que fazem parte do cotidiano gastronômico de Salvador.

A cerimônia oficial de premiação, ocasião em que serão conhecidos os vencedores, será realizada no dia 30 de outubro. Neste dia, também será revelado o vencedor da Categoria Sabor da Bahia, que não tem finalistas, e o Homenageado do Ano, totalizando 40 modalidades e uma homenagem.

Para escolher os grandes vencedores deste ano, além da comissão técnica, houve participação popular. Os estabelecimentos foram analisados por profissionais e especialistas do setor, enquanto as avaliações no Google e no TripAdvisor integraram a etapa de votação popular.

Para a coidealizadora do projeto, Licia Fábio, a diversidade de categorias permite reconhecer diferentes perfis que fazem parte da gastronomia de Salvador. “A proposta do prêmio é justamente olhar para a gastronomia de Salvador de uma forma ampla, valorizando diferentes profissionais, estabelecimentos e experiências que fazem parte da cidade”, destaca.

O Prêmio Melhores da Gastronomia 2026 é fruto de uma parceria entre Licia Fábio, Ronaldo Jacobina, jornalista e crítico gastronômico, e Paulo Neto, contador e CEO da HubNexxo.

Com a ampliação das categorias nesta edição, a premiação busca alcançar a diversidade do setor e ajudar a dar visibilidade a negócios e profissionais que movimentam a gastronomia na capital baiana. Esta é a visão de Paulo Neto. Ronaldo Jacobina ressalta que a avaliação considera diferentes aspectos da experiência gastronômica, levando em conta tanto a qualidade dos estabelecimentos quanto a percepção do público.

Confira os finalistas

Chef do Ano: Daniel Buzzi; Fabrício Lemos; Ricardo Silva Melhor Restaurateur: Angeluci Figueiredo (Preta); Karine Queiroz; Murcio Dias Melhor Chef Patissier: Fabi Teixeira; Kafe Bassi; Lisiane Arouca Melhor Mixologista: Jonatan Albuquerque; Junior Queiroz; Milo Peligro Melhor Maître: Clebson (Amado); Joca (Alfredo'Ro); Sinho (Origem) Melhor Atendimento ao Cliente: Amado; Gero Salvador; Mistura Contorno Melhor Equipe de Cozinha: Mignon Restaurante; Origem; Pasta em Casa Melhor Ambiente: Amado Salvador; Lafaytte; Lotti Melhor Programa de Sustentabilidade: Boia; Casa de Tereza; Manga Melhor Experiência para Famílias: Bella Napoli; Di Liana; A Porteira (Dique) Melhor Bar ou Coquetelaria: Amado Salvador; Gem; Purgatório Bar Melhor Lugar para um Date: Miss Kô; Morea; Principote Salvador Melhor Lugar para Socializar: Casaria; Leto Gastronomia; Soho Marina Melhor Pet Friendly: Almaléa Sorvetes; Melt; — Melhor Buffet: Alfredo'Ro; Mignon; Vini Figueira Melhor Acarajé: Acarajé da Cira; Acarajé da Regina; Acarajé Dária e Laura Melhor Boteco: Boteco do França; Megiro; Pirambeira Bar Melhor Café da Manhã: Falka Confeitaria; Padó; Sêmola Melhor Cafeteria: Cardamomo; Dona Xícara; Garimpo da Barista Melhor Carta de Drinks: Amado; Morea; Purgatório Bar Melhor Carta de Vinhos: Origem; Silva Cozinha; Vona Melhor Delivery: Alfredo'Ro; Trattoria Cazolla; Toutz Melhor Doceria: Casa Ópera; Jeanne Garcia Confeitaria; Le Lapin Confeitaria Melhor Experiência de Praia: Barraca do Lôro; Blue Praia Bar; Principote Salvador Melhor Experiência Gastronômica: Amado; Manga; Origem Melhor Hamburgueria: Bravo; Cazolla; RED Burger Melhor Padaria: Ahorita; Da Talli; Paneville Melhor Pizzaria: Forneria Alfredo'Ro; Forneria Pasta em Casa; Mamma's Pizza Melhor Restaurante – Categoria Geral: Amado; Manga; Origem Melhor Restaurante de Carnes: Carvão; Barbacoa; Boi Preto Melhor Restaurante de Comida Baiana: Casa de Tereza; Donana; Ki-Mukeka Melhor Restaurante de Comida Saudável: Healthy; Puro Saudável; Saúde na Panela Melhor Restaurante de Cozinha Asiática: Miss Kô; Morea; Zūuk Sushi Melhor Restaurante de Cozinha Italiana: Isola Cucina; Pasta em Casa; Vona Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea: A Casa Vidal; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar Melhor Restaurante de Hotel: Arento; Genaro; Gero Salvador Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar: Boia; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira: Cuco Bistrô; Dona Mariquita; Preta – Ilha dos Frades Melhor Sorveteria: Bacio Di Latte; Borelli Gelato; Luce