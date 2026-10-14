INVESTIGAÇÃO

Conselho de Saúde acionará MP para apurar incêndio em pátio com 23 ambulâncias em Salvador

Caso ocorreu no Largo do Tamarineiro, no bairro do IAPI

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 14:55

Incêndio atinge ambulâncias antigas do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador Crédito: Divulgação

O Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA) acionará o Ministério Público para o acompanhamento e a apuração rigorosa do incêndio que atingiu 23 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no Largo do Tamarineiro, no bairro do IAPI, em Salvador. O caso ocorreu no dia 10 de outubro.

“É preciso esclarecer se as 23 ambulâncias atingidas estavam realmente em processo de desfazimento. Queremos saber se todos esses veículos já estavam fora de operação ou se havia ambulâncias que ainda poderiam ser utilizadas no atendimento à população. Essa informação é fundamental para dimensionar os possíveis impactos na assistência e garantir transparência sobre a situação”, afirma Marcos Gêmeos, presidente do CES-BA.

Incêndio atinge ambulâncias do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador 1 de 4

O Conselho considera necessário que o Ministério Público acompanhe a apuração para verificar a situação individual dos veículos, os procedimentos administrativos relacionados ao desfazimento e a existência de possíveis impactos na capacidade de atendimento do Samu em Salvador.

“O CES-BA reafirma seu compromisso com o controle social do SUS, a fiscalização das políticas públicas de saúde e a transparência na administração pública, defendendo que os fatos sejam esclarecidos e que eventuais irregularidades sejam apuradas pelos órgãos competentes”, diz trecho da nota do Conselho.

Relembre o caso

Um incêndio atingiu, na manhã do dia 10 de outubro, um pátio privativo da Prefeitura de Salvador, no bairro do Pau Miúdo, onde estavam armazenadas ambulâncias antigas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). As informações são da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e foram confirmadas pela Polícia Militar.

Segundo a secretaria, os veículos estavam fora de operação e aguardavam a conclusão do processo administrativo junto ao Ministério da Saúde para definir sua destinação.

A SMS informou que as ambulâncias não faziam parte da frota utilizada nos atendimentos diários à população. Também não havia equipes nos veículos, e não houve registro de feridos.

“Foi um incêndio de grandes proporções. A equipe tentou conter com extintores, mas não foi possível. Não houve dano ao prédio do Samu nem às ambulâncias em uso”, afirmou o secretário da Saúde de Salvador, Rodrigo Alves, que reiterou que o serviço não sofreu interrupção.

Incêndio criminoso

A suspeita de incêndio criminoso é reforçada por uma ocorrência anterior no mesmo pátio. Em 10 de agosto deste ano, houve uma tentativa de incendiar uma das ambulâncias desativadas estacionadas no local. Na ocasião, profissionais conseguiram controlar o princípio de incêndio antes que as chamas se espalhassem.