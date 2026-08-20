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Construtora abre 185 vagas de emprego em Salvador e Camaçari; saiba como se candidatar

Oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:31

Construtora abre 185 vagas de emprego em Salvador e Camaçari; saiba como se candidatar
Construtora abre 185 vagas de emprego em Salvador e Camaçari; saiba como se candidatar Crédito: Shutterstock

A construtora MRV está com 185 oportunidades de trabalho abertas em Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana (RMS), para funções operacionais, administrativas e da área de Engenharia. 

Das oportunidades disponíveis, 160 são destinadas à atuação nos canteiros de obras, distribuídas igualmente entre as funções de armador, carpinteiro, ceramista, meio oficial, montador de formas metálicas para parede de concreto, pedreiro, pintor e servente, com 20 vagas para cada função. Os candidatos podem enviar os currículos pelo site Recruta Simples.

Outras 25 oportunidades estão ligadas à equipe de Produção, em cargos como auxiliar de engenharia, engenheiro de obras júnior, técnico e supervisor de segurança do trabalho, almoxarife, auxiliar de almoxarife, assistente e supervisor administrativo, aprendiz e estágio, entre outras funções. A relação completa das vagas e as candidaturas estão disponíveis na página de oportunidades da MRV.

Os 10 cursos que podem ajudar adolescentes a conquistar o primeiro emprego e escolher uma carreira

1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação
2 Inglês: Considerado um diferencial competitivo em diversas áreas, o inglês amplia oportunidades acadêmicas e profissionais, além de facilitar o acesso a conteúdos e tecnologias globais por Shutterstock
3 Administração: Ideal para quem gosta de organização e gestão, o curso apresenta conceitos de finanças, planejamento, atendimento ao cliente e rotinas administrativas, servindo como base para diferentes carreiras. por Freepik
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1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação

As vagas são oferecidas sob o regime da CLT, com salários compatíveis com o mercado e benefícios como café da manhã e almoço nas obras, vale-transporte, seguro de vida e cesta básica em cartão.

Os colaboradores também têm acesso às iniciativas do programa interno Ser Sangue Verde, voltadas ao bem-estar, à saúde e ao desenvolvimento profissional. Entre elas estão acompanhamento gratuito para gestantes, auxílio-natalidade, flexibilidade de jornada para pais e mães, apoio psicológico, folga no mês de aniversário, qualificação educacional por meio da Escola Nota 10 e condições especiais para aquisição da casa própria.

O programa inclui ainda ações de acolhimento para colaboradores responsáveis por pessoas com deficiência, transplantados e pessoas com doenças degenerativas.

Somente no primeiro semestre de 2026, a companhia realizou 1.075 contratações no estado. Desse total, 1.019 profissionais foram contratados para atuação nos canteiros de obras. Na equipe de Produção, outras 56 vagas foram preenchidas, sendo 32 em cargos de entrada na área de Engenharia, 14 para mestres ou encarregados de obra e dez para funções administrativas.

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