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Construtora abre 185 vagas de emprego em Salvador e Camaçari; saiba como se candidatar

Oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 10:31

Construtora abre 185 vagas de emprego em Salvador e Camaçari; saiba como se candidatar Crédito: Shutterstock

A construtora MRV está com 185 oportunidades de trabalho abertas em Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana (RMS), para funções operacionais, administrativas e da área de Engenharia.

Das oportunidades disponíveis, 160 são destinadas à atuação nos canteiros de obras, distribuídas igualmente entre as funções de armador, carpinteiro, ceramista, meio oficial, montador de formas metálicas para parede de concreto, pedreiro, pintor e servente, com 20 vagas para cada função. Os candidatos podem enviar os currículos pelo site Recruta Simples.

Outras 25 oportunidades estão ligadas à equipe de Produção, em cargos como auxiliar de engenharia, engenheiro de obras júnior, técnico e supervisor de segurança do trabalho, almoxarife, auxiliar de almoxarife, assistente e supervisor administrativo, aprendiz e estágio, entre outras funções. A relação completa das vagas e as candidaturas estão disponíveis na página de oportunidades da MRV.

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As vagas são oferecidas sob o regime da CLT, com salários compatíveis com o mercado e benefícios como café da manhã e almoço nas obras, vale-transporte, seguro de vida e cesta básica em cartão.

Os colaboradores também têm acesso às iniciativas do programa interno Ser Sangue Verde, voltadas ao bem-estar, à saúde e ao desenvolvimento profissional. Entre elas estão acompanhamento gratuito para gestantes, auxílio-natalidade, flexibilidade de jornada para pais e mães, apoio psicológico, folga no mês de aniversário, qualificação educacional por meio da Escola Nota 10 e condições especiais para aquisição da casa própria.

O programa inclui ainda ações de acolhimento para colaboradores responsáveis por pessoas com deficiência, transplantados e pessoas com doenças degenerativas.