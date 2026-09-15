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Contador e médica veterinária são presos em operação contra fraude com bitcoin que movimentou R$ 32 milhões em Salvador

Empresas do ramo veterinário eram usadas para dar aparência de regularidade às operações

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:54

Casal foi preso em condomínio de Salvador
Casal foi preso em condomínio de Salvador Crédito: Divulgação

Três pessoas foram presas nesta terça-feira (15), em Salvador, durante a Operação Sem Lastro, da Polícia Civil da Bahia. O grupo é suspeito de criar e negociar títulos de crédito em bitcoin e recebíveis fraudulentos, entre eles duplicatas falsas. Um casal, sendo um contador e uma médica veterinária, foi localizado em Jardim Armação, enquanto a terceira prisão ocorreu em Jardim das Margaridas.

A operação também cumpriu oito mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais. Celulares, tablets, escrituras, cadernos, comprovantes bancários e outros documentos foram recolhidos e serão analisados pelos investigadores. Segundo a apuração, empresas ligadas ao setor veterinário, que comercializavam e armazenavam ração e insumos, eram usadas para conferir aparência de legalidade às operações e viabilizar a emissão e negociação dos títulos no mercado financeiro.

Casal foi preso em condomínio de Salvador

Casal foi preso em condomínio de Salvador por Divulgação
Casal foi preso em condomínio de Salvador por Divulgação
Casal foi preso em condomínio de Salvador por Divulgação
Casal foi preso em condomínio de Salvador por Divulgação
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Casal foi preso em condomínio de Salvador por Divulgação

Os investigadores apontam que os três suspeitos tinham funções distintas nas áreas comercial, financeira, contábil e patrimonial. Um dos presos, localizado em Jardim Armação, é apontado como responsável pela criação, falsificação e negociação dos títulos. Conforme a investigação, ele também teria usado recursos de empresas ligadas ao grupo para quitar alguns dos próprios papéis, numa prática conhecida como autopagamento, e simular capacidade financeira.

Mesmo após a descoberta das primeiras irregularidades, teria apresentado uma nova carteira de títulos fraudulentos no valor de R$ 17 milhões. A mulher presa em Jardim das Margaridas atuava, segundo os autos, na área financeira e contábil, com participação na manipulação de balanços e informações das empresas.

A terceira investigada é médica-veterinária e esposa do principal suspeito. A polícia apura a transferência, em 24 de março de 2026, da totalidade das cotas de uma empresa, avaliadas em R$ 1 milhão, para ela. Para os investigadores, a movimentação societária pode ter feito parte de uma separação simulada e de uma estratégia para proteger patrimônio. Publicações em redes sociais, segundo a apuração, indicavam que o casal continuava junto.

O delegado José Nélis afirmou que o esquema prejudicou comerciantes e investidores e levou pequenos comerciantes à falência, além de provocar protestos indevidos de títulos que não correspondiam a dívidas reais. Os três presos permanecem à disposição da Justiça. A operação é realizada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), e as investigações continuam para esclarecer a participação de cada suspeito, rastrear os recursos e identificar possíveis outros envolvidos.

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Casal foi Preso em Condomínio de Salvador

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