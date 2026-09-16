CRIME

Contador, esposa e ex-companheira: quem é o trio preso por fraude com bitcoin que causou R$ 15 milhões em prejuízos em Salvador

Investigação aponta a participação de três pessoas em esquema que teria causado prejuízos a comerciantes e investidores

Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:28

Trio foi preso por fraude com bitcoin em Salvador Crédito: Reprodução

Três pessoas foram presas nesta terça-feira (15), em Salvador, durante a Operação Sem Lastro, da Polícia Civil da Bahia, que investiga um esquema de criação e negociação de títulos de crédito fraudulentos, incluindo operações envolvendo bitcoin e duplicatas falsas. Segundo informações da TV Bahia, entre os suspeitos estão Caio Vinícius Sande Santos, apontado como principal investigado, sua atual esposa, a médica-veterinária Adriana Gonçalves Sande Santos, e a administradora Kaliana Argolo de Oliveira, ex-esposa dele.

Caio Vinícius é apontado pelos investigadores como responsável pela criação, falsificação e negociação dos títulos. Segundo a apuração, ele teria utilizado empresas ligadas ao setor veterinário, que comercializavam e armazenavam ração e insumos, para conferir aparência de legalidade às operações. O esquema também envolveria o uso de recursos dessas empresas para quitar alguns dos próprios papéis, prática conhecida como autopagamento, com o objetivo de simular capacidade financeira.

Trio foi preso em Salvador por fraude com bitcoin 1 de 4

Mesmo após a identificação das primeiras irregularidades, Caio teria apresentado uma nova carteira de títulos fraudulentos no valor de R$ 17 milhões. A investigação apura um esquema que teria provocado prejuízos estimados em R$ 15 milhões, atingindo comerciantes e investidores. De acordo com o delegado José Nélis, as operações também levaram pequenos comerciantes à falência e resultaram em protestos indevidos de títulos que não correspondiam a dívidas reais.

Adriana Gonçalves Sande Santos, atual esposa de Caio, é médica-veterinária e foi presa em Jardim Armação. Conforme a polícia, ela exercia funções relacionadas às áreas patrimonial e societária do grupo. Um dos pontos investigados é a transferência, em 24 de março de 2026, da totalidade das cotas de uma empresa, avaliadas em R$ 1 milhão, para o nome dela. Os investigadores apuram se a movimentação fez parte de uma possível separação simulada e de uma estratégia para proteger o patrimônio. Publicações nas redes sociais, segundo a apuração, indicavam que o casal continuava junto.

A terceira presa é Kaliana Argolo de Oliveira, administradora e ex-esposa de Caio Vinícius. Ela foi localizada no bairro de Jardim das Margaridas e, segundo os autos, atuava nas áreas financeira e contábil das empresas utilizadas no esquema. A investigação aponta que Kaliana teria participado da manipulação de balanços e de informações financeiras para conferir aparência de solidez econômica aos negócios.