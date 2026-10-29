PROTEÇÃO

Copa do Mundo Feminina de 2027 terá Sala Lilás na Arena Fonte Nova

Espaço para acolher mulheres e jovens vítimas de violência deve funcionar ainda neste ano; Justiça também prevê retomar plantão criminal dentro do estádio durante os sete jogos em Salvador

Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:59

A Acelen é a nova detentora dos naming rights da Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

A Justiça baiana prevê instalar uma Sala Lilás na Arena Fonte Nova para atender mulheres e jovens vítimas de violência durante a Copa do Mundo Feminina de 2027. O espaço deve começar a funcionar ainda neste ano e oferecer acolhimento psicológico e encaminhamento à rede de apoio.

Outra medida anunciada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) é a retomada do plantão da 9ª Vara Criminal de Salvador dentro do estádio nos dias de jogos. As iniciativas foram apresentadas durante reunião do grupo de trabalho Paz nas Arenas, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada na quarta-feira (28), em Salvador.

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A capital baiana receberá sete partidas do Mundial, marcado para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. A presença do Judiciário na Arena Fonte Nova busca ampliar a estrutura de atendimento e a atuação da Justiça durante a competição.

A instalação da Sala Lilás prevê uma atuação conjunta entre diferentes instituições. O espaço será voltado ao atendimento especializado de vítimas de violência, com suporte psicológico e orientação para acesso aos serviços da rede de proteção.

Já a retomada do plantão criminal permitirá ampliar a presença de magistrados nas dependências do estádio durante os eventos. As duas medidas seguem diretrizes da Resolução CNJ nº 662/2025, que estabelece parâmetros para a atuação do Judiciário em grandes eventos.