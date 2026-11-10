ENFERMAGEM

Coren-BA define nova gestão até 2029; Davi Apóstolo é reeleito presidente

Chapa 1 conquistou 28.419 votos na eleição realizada pela internet nos dias 8 e 9 de novembro.

Thais Borges

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:00

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren) Crédito: Divulgação

A Chapa 1 — Integração, Valorização e Trabalho venceu as eleições do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) para a composição do plenário durante o mandato de 2027 a 2029. Assim, o atual presidente da entidade, Davi Apóstolo, foi reeleito para o cargo.

A votação foi realizada pela internet, entre domingo (8) e segunda-feira (9), e contou com a participação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de todo o estado. Ao todo, o grupo obteve 28.419 votos, considerando a soma dos dois quadros.

A segunda-feira (9) foi marcada pela comemoração dos profissionais de enfermagem que apoiaram a campanha da atual gestão. No Quadro I, destinado aos enfermeiros, a Chapa 1 recebeu 10.428 votos, o equivalente a 58,80% dos votos válidos. “Estou muito feliz com essa vitória e agradeço a cada profissional que confiou em nossas propostas. Uma campanha limpa, com respeito e diálogo, é fundamental para a enfermagem. Vou dedicar todo o meu esforço para honrar essa confiança e dar continuidade ao trabalho com lisura, transparência e compromisso com a categoria”, disse o presidente do Coren-BA, Davi Apóstolo.