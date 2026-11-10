Coren-BA define nova gestão até 2029; Davi Apóstolo é reeleito presidente

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Thais Borges
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:00
A Chapa 1 — Integração, Valorização e Trabalho venceu as eleições do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) para a composição do plenário durante o mandato de 2027 a 2029. Assim, o atual presidente da entidade, Davi Apóstolo, foi reeleito para o cargo.
A votação foi realizada pela internet, entre domingo (8) e segunda-feira (9), e contou com a participação de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de todo o estado. Ao todo, o grupo obteve 28.419 votos, considerando a soma dos dois quadros.
A segunda-feira (9) foi marcada pela comemoração dos profissionais de enfermagem que apoiaram a campanha da atual gestão. No Quadro I, destinado aos enfermeiros, a Chapa 1 recebeu 10.428 votos, o equivalente a 58,80% dos votos válidos. “Estou muito feliz com essa vitória e agradeço a cada profissional que confiou em nossas propostas. Uma campanha limpa, com respeito e diálogo, é fundamental para a enfermagem. Vou dedicar todo o meu esforço para honrar essa confiança e dar continuidade ao trabalho com lisura, transparência e compromisso com a categoria”, disse o presidente do Coren-BA, Davi Apóstolo.
Os integrantes da diretoria e suas respectivas funções serão apresentados à categoria no início de 2027, após definição em eleição interna entre os conselheiros. O novo mandato começará em 1º de janeiro de 2027 e seguirá até 31 de dezembro de 2029. As eleições para os Conselhos Regionais de Enfermagem são realizadas a cada três anos.