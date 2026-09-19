Corpo do jornalista e ex-secretário Pacheco Maia será velado neste sábado em Salvador

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:57
O jornalista e ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Salvador José Pacheco Maia Filho, 60 anos, será velado neste sábado (19), em Salvador. A cerimônia de despedida está marcada para as 14h, na Capela D do Cemitério Jardim da Saudade. Às 15h30, o corpo seguirá para a cerimônia de cremação.
Pacheco morreu na tarde de sexta-feira (18), aos 60 anos, em decorrência de leucemia, doença que enfrentava nos últimos meses e que havia levado à sua internação. A morte do comunicador foi lamentada por colegas de profissão e por nomes que trabalharam com ele ao longo da trajetória na imprensa e no serviço público.
Jornalista e ex-secretário de Salvador Pacheco Maia
Pacheco Maia esteve à frente da Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Salvador durante a gestão do então prefeito ACM Neto. Ele assumiu o cargo em 2018, após atuar como responsável pela assessoria da Presidência da Câmara Municipal de Salvador, durante a gestão de Leo Prates.
Nas redes sociais, Prates lamentou a morte do jornalista e destacou a convivência profissional entre os dois. Segundo ele, Pacheco deixou uma marca na imprensa e na vida pública baiana pela competência, generosidade e paixão pela profissão, além da lealdade construída durante os projetos que desenvolveram juntos.
A atual secretária de Comunicação de Salvador, Renata Vidal, também se manifestou sobre a morte. Ela lembrou que teve a missão de suceder Pacheco no comando da Secom e o descreveu como um profissional de longa trajetória, com grande cultura, texto impecável e personalidade marcante.
“Tive a honra e o desafio de suceder Pacheco à frente da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador. Pacheco, além da competência e do profissionalismo, era também um colega muito querido por todos na Secom, e assim seguiu mesmo quando deixou a pasta”, afirmou Renata.
Formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Pacheco Maia acumulou experiência em diferentes áreas da comunicação. Ao longo da carreira, trabalhou em veículos de imprensa escrita, emissoras de rádio e também em assessorias de comunicação corporativa e institucional. O jornalista também foi diretor-geral da Fundação Paulo Jackson, responsável pelos trabalhos da Rádio e TV Alba, e atuou como articulista dos jornais CORREIO e Tribuna da Bahia.