DESPEDIDA

Corpo do jornalista e ex-secretário Pacheco Maia será velado neste sábado em Salvador

Cerimônia reúne familiares, amigos e colegas no Cemitério Jardim da Saudade; jornalista morreu aos 60 anos durante o tratamento de uma leucemia

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:57

Pacheco Maia Crédito: Reprodução

O jornalista e ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Salvador José Pacheco Maia Filho, 60 anos, será velado neste sábado (19), em Salvador. A cerimônia de despedida está marcada para as 14h, na Capela D do Cemitério Jardim da Saudade. Às 15h30, o corpo seguirá para a cerimônia de cremação.

Pacheco morreu na tarde de sexta-feira (18), aos 60 anos, em decorrência de leucemia, doença que enfrentava nos últimos meses e que havia levado à sua internação. A morte do comunicador foi lamentada por colegas de profissão e por nomes que trabalharam com ele ao longo da trajetória na imprensa e no serviço público.

Jornalista e ex-secretário de Salvador Pacheco Maia 1 de 5

Pacheco Maia esteve à frente da Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Salvador durante a gestão do então prefeito ACM Neto. Ele assumiu o cargo em 2018, após atuar como responsável pela assessoria da Presidência da Câmara Municipal de Salvador, durante a gestão de Leo Prates.

Nas redes sociais, Prates lamentou a morte do jornalista e destacou a convivência profissional entre os dois. Segundo ele, Pacheco deixou uma marca na imprensa e na vida pública baiana pela competência, generosidade e paixão pela profissão, além da lealdade construída durante os projetos que desenvolveram juntos.

A atual secretária de Comunicação de Salvador, Renata Vidal, também se manifestou sobre a morte. Ela lembrou que teve a missão de suceder Pacheco no comando da Secom e o descreveu como um profissional de longa trajetória, com grande cultura, texto impecável e personalidade marcante.

“Tive a honra e o desafio de suceder Pacheco à frente da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador. Pacheco, além da competência e do profissionalismo, era também um colega muito querido por todos na Secom, e assim seguiu mesmo quando deixou a pasta”, afirmou Renata.