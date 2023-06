Um corpo com sinais de disparos de arma de fogo foi encontrado, na madrugada desta sexta (2), Avenida Tamburugy, no bairro de Itapuã, próximo ao Shopping Paralela.



Após a denúncia, policiais militares foram ao local, e confirmaram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.