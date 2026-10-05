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Corpo é encontrado dentro de casa em Narandiba, em Salvador

Não há informações sobre o que teria causado a morte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:28

Polícia Militar realiza operação em Salvador
Polícia Militar realiza operação em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O corpo de um homem foi localizado dentro de uma casa no bairro de Narandiba, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (5). Não há informações sobre o que teria causado a morte.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender a uma denúncia de um corpo encontrado em uma residência no bairro. No local, a guarnição constatou a ocorrência.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

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A Polícia Civil informou que a ocorrência não foi registrada até o momento.

Tags:

Salvador Polícia

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