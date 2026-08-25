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Corpo enrolado em carpete é encontrado no Dique do Tororó

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:14

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um corpo foi encontrado enrolado em um carpete no Dique do Tororó, em Salvador, na manhã desta terça-feira (25). Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias do crime não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 2ª Companhia Independente (CIPM/Barbalho) encontraram o corpo já sem sinais vitais.

A área foi isolada pela guarnição até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Corpo de Bombeiros, responsáveis pelos procedimentos periciais e pela remoção do cadáver.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Guias para perícia e remoção foram expedidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Esse não é o primeiro de corpo encontrado no Dique do Tororó neste ano. Em abril, um cadáver foi localizado por um pescador. Já no ano passado, o CORREIO mostrou que dois corpos foram localizados boiando. 

Leia mais

Imagem - Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

Imagem - Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó

Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó

Tags:

Salvador Dique do Tororó

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