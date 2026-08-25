Corpo enrolado em carpete é encontrado no Dique do Tororó

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Millena Marques
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14:14
Um corpo foi encontrado enrolado em um carpete no Dique do Tororó, em Salvador, na manhã desta terça-feira (25). Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias do crime não foram divulgadas.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 2ª Companhia Independente (CIPM/Barbalho) encontraram o corpo já sem sinais vitais.
A área foi isolada pela guarnição até a chegada das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Corpo de Bombeiros, responsáveis pelos procedimentos periciais e pela remoção do cadáver.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Guias para perícia e remoção foram expedidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Esse não é o primeiro de corpo encontrado no Dique do Tororó neste ano. Em abril, um cadáver foi localizado por um pescador. Já no ano passado, o CORREIO mostrou que dois corpos foram localizados boiando.