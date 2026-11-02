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Corpo escondido por 1 mês no IML de Salvador: documentário revisita morte de militante na ditadura

“Em Busca de Iara” acompanha sobrinha de Iara Iavelberg na reconstrução da história da tia

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:24

Sobrinha de Iara, Mariana Pamplona participa do documentário que recupera a vida da tia e a busca da família por esclarecimentos Crédito: Divulgação

Durante um mês, o corpo de Iara Iavelberg permaneceu escondido em uma gaveta do Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, segundo o relato de sua sobrinha, Mariana Pamplona. Morta na capital baiana em agosto de 1971, durante a ditadura militar, a militante teve seu assassinato encoberto pela versão de suicídio divulgada pela repressão.

A trajetória de Iara e a busca da família por esclarecimentos são o centro de “Em Busca de Iara”, documentário que a TV Senado exibe nesta segunda-feira (2), Dia de Finados, às 22h30. Com direção de Flávio Frederico e roteiro de Mariana Pamplona, a produção reúne documentos, entrevistas e imagens de arquivo para reconstruir sua história.

Militante Iara Iavelberg foi morta no bairro da Pituba, em Salvador 1 de 4

“Eu nunca consegui me esquecer de uma foto muito triste com meus avós reconhecendo o corpo de Iara no IML de Salvador, só um mês depois de sua morte. Isso porque, durante esse período, o corpo dela ficou escondido em uma gaveta do IML”, conta Mariana.

A versão divulgada pelos militares foi contestada pela família e revista após uma longa batalha pela exumação, realizada em 2003. A perícia, entregue em 2005, contrariou a hipótese de suicídio. O relatório da Comissão Nacional da Verdade registrou posteriormente que o novo laudo confirmou que Iara havia sido assassinada.

A revisão também permitiu mudar o local de seu sepultamento. Por causa da versão de suicídio, Iara havia sido enterrada em uma área reservada a suicidas no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Em junho de 2006, seus restos mortais foram transferidos para fora desse setor.

No documentário, a investigação sobre a morte se entrelaça à reconstrução da vida da militante. A produção amplia o olhar sobre Iara para além de sua beleza e do relacionamento com Carlos Lamarca, recuperando sua participação na resistência à ditadura.

A memória da tia acompanha Mariana desde antes de ela conhecer os detalhes dessa história. Ao comentar fotografias de uma visita ao cemitério, a roteirista descreve o vínculo que orienta sua busca: “Nessas fotos estou no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, visitando o túmulo da minha tia Iara, cuja história me acompanha desde antes do meu nascimento”.