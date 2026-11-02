Corpo escondido por 1 mês no IML de Salvador: documentário revisita morte de militante na ditadura

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Carol Neves
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:24
Durante um mês, o corpo de Iara Iavelberg permaneceu escondido em uma gaveta do Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, segundo o relato de sua sobrinha, Mariana Pamplona. Morta na capital baiana em agosto de 1971, durante a ditadura militar, a militante teve seu assassinato encoberto pela versão de suicídio divulgada pela repressão.
A trajetória de Iara e a busca da família por esclarecimentos são o centro de “Em Busca de Iara”, documentário que a TV Senado exibe nesta segunda-feira (2), Dia de Finados, às 22h30. Com direção de Flávio Frederico e roteiro de Mariana Pamplona, a produção reúne documentos, entrevistas e imagens de arquivo para reconstruir sua história.
Militante Iara Iavelberg foi morta no bairro da Pituba, em Salvador
“Eu nunca consegui me esquecer de uma foto muito triste com meus avós reconhecendo o corpo de Iara no IML de Salvador, só um mês depois de sua morte. Isso porque, durante esse período, o corpo dela ficou escondido em uma gaveta do IML”, conta Mariana.
A versão divulgada pelos militares foi contestada pela família e revista após uma longa batalha pela exumação, realizada em 2003. A perícia, entregue em 2005, contrariou a hipótese de suicídio. O relatório da Comissão Nacional da Verdade registrou posteriormente que o novo laudo confirmou que Iara havia sido assassinada.
A revisão também permitiu mudar o local de seu sepultamento. Por causa da versão de suicídio, Iara havia sido enterrada em uma área reservada a suicidas no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Em junho de 2006, seus restos mortais foram transferidos para fora desse setor.
No documentário, a investigação sobre a morte se entrelaça à reconstrução da vida da militante. A produção amplia o olhar sobre Iara para além de sua beleza e do relacionamento com Carlos Lamarca, recuperando sua participação na resistência à ditadura.
A memória da tia acompanha Mariana desde antes de ela conhecer os detalhes dessa história. Ao comentar fotografias de uma visita ao cemitério, a roteirista descreve o vínculo que orienta sua busca: “Nessas fotos estou no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, visitando o túmulo da minha tia Iara, cuja história me acompanha desde antes do meu nascimento”.
A TV Senado pode ser assistida gratuitamente pela internet, no site da emissora e no canal oficial no YouTube. Em Salvador, o sinal está disponível na TV aberta digital pelo canal 12.4. A emissora também integra a programação de operadoras de TV por assinatura, com numeração que varia conforme o serviço contratado.