Corpos esquartejados são encontrados dentro de mala e caixa em Salvador

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Millena Marques
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 12:38
Dois corpos foram encontrados esquartejados dentro de uma mala e de uma caixa no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, na manhã deste sábado (7). Os dois homens ainda não foram identificados.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender à ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos.
A Polícia Civil informou que os corpos foram encontrados mutilados. Diligências são realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Até o momento, ninguém foi preso. O policiamento foi intensificado na região.