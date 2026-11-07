VIOLÊNCIA

Corpos esquartejados são encontrados dentro de mala e caixa em Salvador

Homens ainda não foram identificados

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 12:38

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois corpos foram encontrados esquartejados dentro de uma mala e de uma caixa no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, na manhã deste sábado (7). Os dois homens ainda não foram identificados.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender à ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

A Polícia Civil informou que os corpos foram encontrados mutilados. Diligências são realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14