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Corpos esquartejados são encontrados dentro de mala e caixa em Salvador

Homens ainda não foram identificados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 12:38

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Dois corpos foram encontrados esquartejados dentro de uma mala e de uma caixa no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador, na manhã deste sábado (7). Os dois homens ainda não foram identificados.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender à ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

A Polícia Civil informou que os corpos foram encontrados mutilados. Diligências são realizadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Até o momento, ninguém foi preso. O policiamento foi intensificado na região.

Tags:

Salvador

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