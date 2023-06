Corpus Christi: saiba o que abre e fecha em Salvador e RMS

. Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, boa parte dos horários de funcionamento das opções de lazer em Salvador, como os shoppings, será a mesma, assim como o do metrô. Já as unidades de serviço, a exemplo das agências de bancos, dos Correios e do INSS, terão seus horários alterados. Confira a lista levantada pelo CORREIO:



SHOPPINGS



Shopping Bela Vista • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 9h às 22h; • Cinépolis: consulte a programação no site cinepolis.com.br; • SAC: consulte o horário no site sac.ba.gov.br; • Alpha Fitness: consulte o horário no site redealphafitness.com.br; • Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site centromedicobelavista.com.br.

Neste dia, o público poderá conferir a programação do Arraiá do Bela, na Praça Central do shopping (piso L1), com show da banda Forró na Chapa, às 18h. O espaço conta ainda com barraquinhas de comidas típicas, comercializadas pela Delmar Confeitaria e Delícias D’Ju, e atrações de lazer, como a Roda Gigante, tiro ao alvo, pescaria e óculos de realidade virtual.

Shopping da Bahia No feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), o Shopping da Bahia funciona normalmente, das 9h às 22h.

Salvador Shopping No feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), o Salvador Shopping funciona normalmente, das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping No feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), o Salvador Norte Shopping funciona normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Paralela O Shopping Paralela tem funcionamento normal nesta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, das 9h às 22h.

O centro de compras terá horário especial de São João. Na véspera, sexta-feira (23/06), o funcionamento será das 9h às 18h. No sábado junino (24/06), abrem das 12h às 21h a praça de alimentação, atrações de lazer, lojas âncoras, megalojas, supermercado e farmácias. O cinema tem horário de funcionamento conforme a programação disponível no site institucional.shoppingparalela.com.br/cinema.php.

Shopping Center Lapa Lojas e quiosques funcionarão das 11h às 17h, enquanto a Praça de Alimentação abrirá das 11h às 19h.

Shopping Piedade Nesta quinta-feira, 08/06, feriado de Corpus Christi, o Shopping Piedade funciona em horário diferenciado, das 10h às 18h. Namorados e São João no Shopping Piedade é tradição, por isso, nesta data, os clientes vão poder aproveitar o "Arraiá do Coração" com muita música junina e comidas típicas. Às 10h e às 15h tem Trio de Forró; às 14h o agito fica por conta da banda A Patroa; e às 16h é a vez da cantora Aline Ataíde.

Shopping Itaigara Lojas e quiosques estarão fechados, assim como as agências bancárias. Já o Super Bompreço funcionará das 7h às 18h, e a Subway, apenas para atendimento por delivery.

Shopping Paseo • Lojas e quiosques: das 9h às 20h; • Restaurantes: a partir das 12h; • Cinema: consulte a programação no site saladearte.art.br; • Alpha Fitness: consulte o horário no site redealphafitness.com.br; • Ebateca: consulte a programação no perfil @ebatecapremium no Instagram.

Shopping Barra Na próxima quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, o Shopping Barra funcionará normalmente. Lojas – Funcionarão das 9h às 22h Praça de Alimentação / fast food – Funcionará das 9h às 22h Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Parque Shopping Bahia O Parque Shopping Bahia funcionará normalmente nesta quinta-feira, 8 de junho. O centro de compras e lazer estará aberto das 10h às 22h (Lojas, Praça de alimentação e Quiosques) e Alameda Gourmet, no piso L2, tem funcionamento das 11h às 23h.

O público ainda pode conferir a inauguração da Vila de São João, no piso L1, que contará com apresentação da quadrilha Sanfona de Ouro, da Escola Municipal Olavina Calazans, às 18h, e do Trio Dulé, às 18h30. O acesso é gratuito.

Boulevard Shopping Camaçari Funcionará normalmente no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (8). Para quem deseja fazer compras, as lojas estarão abertas das 9h às 21h. Já a praça de alimentação e os espaços infantis funcionarão das 11h às 21h. O cinema também vai operar no horário habitual, conforme a programação. As exceções são o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), a lotérica e os cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas, que estarão fechados. O SAC e a lotérica voltam a funcionar na sexta-feira (9). Os cartórios voltam a atender na segunda-feira (12).

Os visitantes do shopping também podem desfrutar de um passeio pela Vila Junina, situada na praça central, no piso L1. O local, aberto das 9h às 21h, tem acesso gratuito e conta com jogos interativos para crianças e adultos, área de convivência, barracas com comidas, bebidas, artesanatos e decorações típicas, além de um palco reservado para shows musicais e de dança.

LOJAS

Ferreira Costa O home center terá funcionamento normal no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), das 8h às 21h. Já no São João, o funcionamento será alterado. Na sexta-feira (23/06), o Home Center Ferreira Costa abre das 8h até as 19h e, no dia 24 (sábado), das 8h30 até as 19h.

Mercado do Rio Vermelho: Os boxes vão funcionar das 7h às 14h. Já a praça de alimentação das 7h às 16h

Mercado do Ogunjá: Aberto das 6h às 14h

Mercado de Paripe: Aberto das 5h às 14h

Mercado das Sete Portas: Aberto das 6h às 17h

Ceasa: Horário normal das 05h às 17h

ASSAÍ ATACADISTA Lojas de Salvador: ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA) Das 7h às 22h ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS) Das 7h às 22h ASSAÍ PARIPE Das 7h às 22h ASSAÍ MUSSURUNGA Das 7h às 22h ASSAÍ BARRIS Das 7h às 22h ASSAÍ CABULA Das 7h às 22h ASSAÍ VASCO DA GAMA Das 7h às 22h Lojas do Interior: ASSAÍ LAURO DE FREITAS Das 7h às 22h ASSAÍ CAMAÇARI Das 7h às 22h ASSAÍ FEIRA DE SANTANA Das 7h às 22h ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA) Das 7h às 22h ASSAÍ PAULO AFONSO Das 7h às 22h ASSAÍ SERRINHA Das 7h às 22h ASSAÍ JUAZEIRO Das 8h às 22h ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA Das 7h às 22h ASSAÍ JEQUIÉ Das 7h às 22h ASSAÍ GUANAMBI Das 7h às 22h ASSAÍ ILHÉUS Das 7h às 22h ASSAÍ SENHOR DO BONFIM Das 7h às 22h ASSAÍ ITAPETINGA Das 7h às 22h ASSAÍ BARREIRAS Das 7h às 22h ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS FECHADA

SERVIÇOS

Bancos Não haverá atendimento ao público nas agências bancárias neste feriado. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), elas serão reabertas na sexta-feira (9), quando funcionarão normalmente.

Correios As agências dos Correios não abrem no dia de Corpus Christi (8). Na sexta-feira (9), o funcionamento ocorrerá normalmente. No dia 10, estarão abertas as unidades que realizam atendimento aos sábados. Informações sobre endereços e horários de funcionamento das agências estão disponíveis no site dos Correios.

CAC: no feriado, o atendimento de pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio dos seguintes canais: • Site dos Correios: faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php; • Atendimento automatizado, pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; • Chat: correios.com.br.

O funcionamento desses canais ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadores será retomado na sexta-feira (9), a partir das 8h.

INSS Na quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de junho, as agências do INSS estarão fechadas para o atendimento ao público. Porém o atendimento da Central 135 funcionará normalmente nessas datas. Quem precisar fazer um agendamento, pedir um serviço ou benefício, ou mesmo tirar alguma dúvida, poderá ligar para o telefone 135 e falar com um dos atendentes que estarão disponíveis das 7h às 22h. No sábado (10), o atendimento por telefone também segue funcionando normalmente, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Quem preferir, poderá, também, acessar o Meu INSS (aplicativo ou site). Lá, é possível requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, encontra-se, ainda, a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.

Hemoba A Hemoba irá funcionar em horário especial durante este feriado de Corpus Christi: em Salvador, o Hemocentro Coordenador atenderá os doadores de sangue das 7h30 às 16h30; já as outras unidades na capital e as espalhadas pelo interior estarão fechadas.

TRANSPORTE

Metrô O Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) irá operar em horário normal, das 5h à 0h, no feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira (8).