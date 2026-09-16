RECONHECIMENTO

CORREIO é destaque no Prêmio Sebrae de Jornalismo com três trabalhos premiados

Jornal conquistou duas premiações em Fotojornalismo e uma em texto; edição deste ano teve recorde de 181 trabalhos inscritos na Bahia

Mariana Rios

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:55

CORREIO conquistou duas colocações em Fotojornalismo: Marina Silva ficou em segundo lugar e Sora Maia, em terceiro; o 1º lugar foi conquistado por Uendel Galter, do Jornal Massa! Crédito: Divulgação/Ian Hora para ML Comunicação

O Jornal CORREIO teve três trabalhos premiados na 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, realizada na noite desta terça-feira (15), na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no bairro do Stiep, em Salvador.

Na categoria Texto, Maria Raquel Brito ficou em terceiro lugar com a reportagem “Mulheres egressas do sistema prisional encontram recomeço no empreendedorismo”. O trabalho contou com Grazy Kaimbé e Samantha Freire na equipe.

O CORREIO também conquistou duas colocações em Fotojornalismo. Marina Silva ficou em segundo lugar com a fotografia para a reportagem “Como um pequeno negócio transformou um espaço esquecido em atração cultural no Centro Histórico de Salvador”.

Café e Câmera 1 de 21

Já Sora Maia conquistou o terceiro lugar na categoria com o trabalho “Ouro em Barra”.

A edição deste ano do Prêmio Sebrae de Jornalismo registrou 181 trabalhos inscritos na Bahia, número considerado recorde pelo Sebrae. Foram distribuídos R$ 70 mil em prêmios nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.

Nesta edição, o Prêmio Sebrae de Jornalismo celebrou e reconheceu histórias que mostram a força do empreendedorismo.

Tiê Puro Cacau 1 de 9

Na categoria Texto, o primeiro lugar ficou com Bianca Carneiro, do Portal A Tarde, pela reportagem “Cerveja, cacau e arte: como indígenas baianos transformam a floresta em renda coletiva”. O segundo foi para Quézia Silva, do Portal Salvador FM.

Em Fotojornalismo, o primeiro lugar foi conquistado por Uendel Galter, do Jornal Massa!, com “Ancestralidade nas mãos e na cabeça”.

A cerimônia também marcou a realização do 3º Encontro Baiano de Comunicadores, que reuniu os jornalistas Jéssica Senra, Jefferson Beltrão e Victor Pinto para discutir a relação entre jornalismo, empreendedorismo e cidadania.

“Uma sociedade igualitária começa com o pilar da educação e do conhecimento. Damos transparência aos nossos atos ao dar visibilidade aos jornalistas e aos pequenos negócios do interior da Bahia”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia, Humberto Miranda.

Para o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vitor Lopes, o aumento no número de inscrições demonstra o prestígio da premiação. “Empreender é transformar realidade e comunicar inspira para criar novas oportunidades. É preciso difundir esse papel tão importante para a realidade socioeconômica do estado”, destacou.

Confira todos os premiados

Texto

1º lugar: Bianca Carneiro – Cerveja, cacau e arte: como indígenas baianos transformam a floresta em renda coletiva (Portal A Tarde)

2º lugar: Quézia Silva (Equipe: Ane Morais) – Empreendedores do Bairro da Paz transformam talento em oportunidade e renda (Portal Salvador FM)

3º lugar: Maria Raquel Brito (Equipe: Grazy Kaimbé / Samantha Freire) – Mulheres egressas do sistema prisional encontram recomeço no empreendedorismo (Jornal Correio)

Áudio

1º lugar: Paloma Morais – Licuri: o tesouro do Sertão – Sabores e Texturas (BandNews FM SSA)

2º lugar: Luanne Ribeiro – Da Seca à Solução: O Sol que Reflete Cuidado e Futuro (Rádio Antena 1 Salvador)

3º lugar: Verena Veloso (Equipe: Ana Paula Lima Santos / José Antônio de Araújo) – Mãos que cultivam: a força dos agricultores familiares da Bahia (BandNews FM Salvador)

Fotojornalismo

1º lugar: Uendel Galter (Equipe: Amanda Souza) – Ancestralidade nas mãos e na cabeça (Jornal Massa!)

2º lugar: Marina Silva (Equipe: Millena Marques) – Como um pequeno negócio transformou um espaço esquecido em atração cultural no Centro Histórico de Salvador (Jornal Correio)

3º lugar: Sora Brito Maia – Ouro em Barra (Jornal Correio)

Vídeo

1º lugar: Lucas da Hora (Equipe: Sheiliane Silva) – Afroempreendedorismo (TV Bahia)

2º lugar: Filipe Correia (Equipe: Natália Hori / Daniela Barbagli / Cristiane Ballerini / Carlos Daniel) – Clima de alerta – água (TV Globo)

3º lugar: Lícia Fontenele (Equipe: Narciso Júnio / Stefanie Silva / Bruno Wendel / Marcelo Santos) – Da Dor à Potência: A Força Empreendedora das Mulheres (TV Record Bahia)

Jornalismo Universitário

1º lugar: Eloisa do Carmo Oliveira (Equipe: José Bores de Araújo Júnior e Ana Paula Oliveira) – Mãos que moldam o presente e o futuro: o empreendedorismo feminino floresce em olarias artesanais da Bahia (Uneb – Campus Seabra)

2º lugar: Tais Maria Martins (Equipe: Vitor Santos, Laisa Oliveira e Anna Beatriz Bello) – Meliponário Vale das Rainhas (UNIFTC Salvador)