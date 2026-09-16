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CORREIO é destaque no Prêmio Sebrae de Jornalismo com três trabalhos premiados

Jornal conquistou duas premiações em Fotojornalismo e uma em texto; edição deste ano teve recorde de 181 trabalhos inscritos na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:55

CORREIO conquistou duas colocações em Fotojornalismo: Marina Silva ficou em segundo lugar e Sora Maia, em terceiro; o 1º lugar foi conquistado por Uendel Galter, do Jornal Massa!
CORREIO conquistou duas colocações em Fotojornalismo: Marina Silva ficou em segundo lugar e Sora Maia, em terceiro; o 1º lugar foi conquistado por Uendel Galter, do Jornal Massa! Crédito: Divulgação/Ian Hora para ML Comunicação

O Jornal CORREIO teve três trabalhos premiados na 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, realizada na noite desta terça-feira (15), na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no bairro do Stiep, em Salvador.

Na categoria Texto, Maria Raquel Brito ficou em terceiro lugar com a reportagem “Mulheres egressas do sistema prisional encontram recomeço no empreendedorismo”. O trabalho contou com Grazy Kaimbé e Samantha Freire na equipe.

O CORREIO também conquistou duas colocações em Fotojornalismo. Marina Silva ficou em segundo lugar com a fotografia para a reportagem “Como um pequeno negócio transformou um espaço esquecido em atração cultural no Centro Histórico de Salvador”.

Café e Câmera

Café e Câmera por Marina Silva
Adriano Viana, fundador do Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Adriano Viana, fundador do Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Adriano Viana, fundador do Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Juliana Lino por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Café e Câmera por Marina Silva
Juliana Lino por Marina Silva
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Café e Câmera por Marina Silva

Já Sora Maia conquistou o terceiro lugar na categoria com o trabalho “Ouro em Barra”.

A edição deste ano do Prêmio Sebrae de Jornalismo registrou 181 trabalhos inscritos na Bahia, número considerado recorde pelo Sebrae. Foram distribuídos R$ 70 mil em prêmios nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.

Nesta edição, o Prêmio Sebrae de Jornalismo celebrou e reconheceu histórias que mostram a força do empreendedorismo.

Tiê Puro Cacau

Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
Sabor de ouro baiano por Sora Maia
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Sabor de ouro baiano por Sora Maia

Na categoria Texto, o primeiro lugar ficou com Bianca Carneiro, do Portal A Tarde, pela reportagem “Cerveja, cacau e arte: como indígenas baianos transformam a floresta em renda coletiva”. O segundo foi para Quézia Silva, do Portal Salvador FM.

Em Fotojornalismo, o primeiro lugar foi conquistado por Uendel Galter, do Jornal Massa!, com “Ancestralidade nas mãos e na cabeça”.

A cerimônia também marcou a realização do 3º Encontro Baiano de Comunicadores, que reuniu os jornalistas Jéssica Senra, Jefferson Beltrão e Victor Pinto para discutir a relação entre jornalismo, empreendedorismo e cidadania.

“Uma sociedade igualitária começa com o pilar da educação e do conhecimento. Damos transparência aos nossos atos ao dar visibilidade aos jornalistas e aos pequenos negócios do interior da Bahia”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia, Humberto Miranda.

Para o diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vitor Lopes, o aumento no número de inscrições demonstra o prestígio da premiação. “Empreender é transformar realidade e comunicar inspira para criar novas oportunidades. É preciso difundir esse papel tão importante para a realidade socioeconômica do estado”, destacou.

Confira todos os premiados

Texto

1º lugar: Bianca Carneiro – Cerveja, cacau e arte: como indígenas baianos transformam a floresta em renda coletiva (Portal A Tarde)

2º lugar: Quézia Silva (Equipe: Ane Morais) – Empreendedores do Bairro da Paz transformam talento em oportunidade e renda (Portal Salvador FM)

3º lugar: Maria Raquel Brito (Equipe: Grazy Kaimbé / Samantha Freire) – Mulheres egressas do sistema prisional encontram recomeço no empreendedorismo (Jornal Correio)

Áudio

1º lugar: Paloma Morais – Licuri: o tesouro do Sertão – Sabores e Texturas (BandNews FM SSA)

2º lugar: Luanne Ribeiro – Da Seca à Solução: O Sol que Reflete Cuidado e Futuro (Rádio Antena 1 Salvador)

3º lugar: Verena Veloso (Equipe: Ana Paula Lima Santos / José Antônio de Araújo) – Mãos que cultivam: a força dos agricultores familiares da Bahia (BandNews FM Salvador)

Fotojornalismo

1º lugar: Uendel Galter (Equipe: Amanda Souza) – Ancestralidade nas mãos e na cabeça (Jornal Massa!)

2º lugar: Marina Silva (Equipe: Millena Marques) – Como um pequeno negócio transformou um espaço esquecido em atração cultural no Centro Histórico de Salvador (Jornal Correio)

3º lugar: Sora Brito Maia – Ouro em Barra (Jornal Correio)

Vídeo

1º lugar: Lucas da Hora (Equipe: Sheiliane Silva) – Afroempreendedorismo (TV Bahia)

2º lugar: Filipe Correia (Equipe: Natália Hori / Daniela Barbagli / Cristiane Ballerini / Carlos Daniel) – Clima de alerta – água (TV Globo)

3º lugar: Lícia Fontenele (Equipe: Narciso Júnio / Stefanie Silva / Bruno Wendel / Marcelo Santos) – Da Dor à Potência: A Força Empreendedora das Mulheres (TV Record Bahia)

Jornalismo Universitário

1º lugar: Eloisa do Carmo Oliveira (Equipe: José Bores de Araújo Júnior e Ana Paula Oliveira) – Mãos que moldam o presente e o futuro: o empreendedorismo feminino floresce em olarias artesanais da Bahia (Uneb – Campus Seabra)

2º lugar: Tais Maria Martins (Equipe: Vitor Santos, Laisa Oliveira e Anna Beatriz Bello) – Meliponário Vale das Rainhas (UNIFTC Salvador)

3º lugar: Lucas Soares (Equipe: Tainá Sousa) – Mãos de Midas (Ufba)

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