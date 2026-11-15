ESPORTE E SOLIDARIEDADE

Corrida Colorida reúne cerca de 4,5 mil pessoas em Salvador e mobiliza apoio ao Martagão

Sem classificação por desempenho, a modalidade priorizou a integração e a participação coletiva

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 16:22

Corrida Colorida Crédito: Anderson Sotero

A 8ª edição da Corrida Colorida do Martagão Gesteira reuniu cerca de 4,5 mil pessoas na manhã deste domingo (15), na Orla de Patamares, em Salvador. Com percursos de 5 km, na modalidade competitiva, e 3 km, na festiva, o evento combinou atividade física, lazer e solidariedade em uma mobilização para arrecadar recursos destinados à manutenção da assistência oferecida pelo hospital a crianças e adolescentes de toda a Bahia.

A programação contemplou diferentes perfis de participantes. A corrida competitiva reuniu atletas interessados em disputar as primeiras colocações. Já o percurso festivo teve participação aberta a pessoas de todas as idades, incluindo crianças, familiares e grupos de amigos. Sem classificação por desempenho, a modalidade priorizou a integração e a participação coletiva.

O tradicional pó colorido, uma das marcas do evento, contribuiu para o clima descontraído da manhã. O público contou ainda com atrações musicais e atividades de entretenimento, entre elas apresentações de Duas Medidas, com Lucas Pizane, além de Paulinho, Trupe Musiclaus e Robozão.

Um dos momentos especiais da programação foi a apresentação da banda Duas Medidas, que marcou a estreia de sua nova formação, com Lucas Pizane nos vocais. O cantor revelou ter uma ligação antiga com o Martagão Gesteira: foi paciente do hospital quando ainda era criança e morava na Ilha de Itaparica, período em que precisou buscar atendimento na unidade. Ao retornar como artista, demonstrou entusiasmo com a oportunidade. “A gente está celebrando uma obra social muito importante. Estava muito ansioso e empolgado para fazer esse show”, contou o cantor.

Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada ao Martagão, hospital filantrópico mantido pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil. Com mais de 60 anos de atuação, a instituição é referência na assistência pediátrica de média e alta complexidade na Bahia. Atualmente, realiza mais de 230 mil atendimentos por ano, distribuídos em 27 especialidades médicas, recebendo pacientes de diferentes municípios do estado.

A importância da mobilização também está relacionada ao papel desempenhado pelo hospital na assistência pediátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2025, o Martagão foi responsável por cerca de 50% das cirurgias e dos tratamentos oncológicos pediátricos realizados pelo SUS na Bahia, além de aproximadamente 30% das cirurgias cardíacas e 20% das neurológicas. A instituição também realizou todos os transplantes de medula óssea em crianças e adolescentes pelo SUS no estado no mesmo período.

Para a diretora executiva de Captação de Recursos da Liga Álvaro Bahia, Lareyne Almeida, a participação do público representa uma demonstração de apoio ao trabalho desenvolvido pela instituição. “A Corrida Colorida mostra que a solidariedade pode mobilizar pessoas em torno de uma causa essencial. Cada inscrição representa uma contribuição para que o Martagão continue oferecendo assistência a milhares de crianças e adolescentes, especialmente aqueles que dependem do SUS. Agradecemos a todos que participaram e ajudaram a transformar uma atividade esportiva e de lazer em apoio concreto à saúde infantojuvenil”, destaca.