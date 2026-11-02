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Corrida do Bahêa reúne quase 12 mil participantes e terá edição no interior em 2027

Quinta edição consagrou campeões nos 5 km e 10 km e reuniu Tomate e Tony Salles em shows após a prova

Millena Marques

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 18:12

Corria do Crédito: Divulgação/Esporte Clube Bahia – Associação

A paixão pelo Esquadrão de Aço tomou conta da orla da Boca do Rio, em Salvador, no último domingo (1º). Com 11.979 inscritos, a 5ª Corrida do Bahêa, edição Sunset, estabeleceu um novo recorde para o evento e se consolidou, segundo a organização, como a maior corrida privada de 5 km e 10 km do Norte-Nordeste. A programação também foi marcada por shows de Tomate e Tony Salles e pelo anúncio de novidades para 2027, incluindo um formato inédito e a expansão da competição para o interior da Bahia.

Com largada nas imediações do Centro de Convenções Salvador, a prova teve o pôr do sol como cenário e reuniu corredores de diferentes idades e níveis de experiência. Desde a estreia, em dezembro de 2024, a Corrida do Bahêa já contabiliza mais de 42 mil participações acumuladas em cinco edições realizadas na capital baiana.

Presidente do Esporte Clube Bahia – Associação, Emerson Ferretti comemorou o crescimento da competição, que começou com aproximadamente 3 mil participantes.

“Começamos com cerca de 3 mil participantes e tínhamos o sonho de crescer. A nação tricolor, como sempre, abraçou o clube e esteve ao nosso lado. Hoje, somos a maior corrida da Bahia, e isso só é possível graças a vocês, que amam o Bahia e abraçaram esse projeto. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Bora, Bahêa!”, declarou.

Campeões dos 5 km e 10 km

Na disputa masculina dos 5 km, Anailton conquistou o primeiro lugar com o tempo de 15min21s, enquanto Sophia Neta venceu a prova feminina em 18min49s. Nos 10 km, André Conceição Santos foi o campeão masculino, com 33min27s, e Jeane Barreto dos Santos garantiu a vitória feminina ao completar o percurso em 36min42s.

Tomate e Tony Salles comandam festa após a corrida

A celebração continuou na área de shows do Centro de Convenções Salvador, onde Tomate e Tony Salles, ambos torcedores declarados do Bahia, fizeram suas estreias no evento. As apresentações prolongaram a programação esportiva e reuniram o público em uma noite de música baiana e celebração tricolor.

Tomate abriu a programação musical com sucessos como “Bota Pra Ferver Bahia #BBMP” e falou sobre a emoção de cantar para a torcida do clube do coração.

“Estou muito feliz! É a realização de um sonho tocar na corrida do meu time de coração. Ver essa arena lotada me lembra a Fonte Nova. Vou sacudir a nação, porque o Bahia é muito para mim. O Bahia é minha vida, meu orgulho e meu amor!”, afirmou.

Na sequência, Tony Salles assumiu o palco e também celebrou a oportunidade. “Estou feliz demais em tocar na Corrida do Bahêa, porque estou em casa, estou com a minha torcida. É meu primeiro evento com o Bahia. Sempre quis tocar para minha torcida e hoje estou realizando esse sonho”, declarou.

Edição Experience e expansão para o interior em 2027

Além dos resultados esportivos, a quinta edição trouxe anúncios sobre o futuro da Corrida do Bahêa. Sócio da Oquei Entretenimento, ao lado de Rafael Cal, o empresário Ricardo Cal confirmou a próxima prova para junho de 2027, em um formato inédito denominado Experience. A organização também anunciou a intenção de levar o projeto a outras cidades da Bahia.

“Mais uma vez, vamos inovar, com uma edição Experience, que promete trazer uma proposta totalmente diferente para os participantes. Outra grande novidade é que vamos levar a Corrida do Bahêa para o interior do estado. Afinal, onde houver um torcedor do Bahia, a corrida precisa estar presente”, anunciou Ricardo Cal.