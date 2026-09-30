VIDA SAUDÁVEL

Corrida, yoga e Hyrox: novo festival promete movimentar Salvador em dezembro

Run’t terá circuito de 2,5 km, quatro estúdios, aulas coletivas e programação de conteúdo

Thais Borges

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:33

Run’t anuncia programação da primeira edição em Salvador com corrida, yoga, Hyrox e funcional Crédito: Divulgação

Anunciada o primeiro festival de wellness de Salvador, a Run’t divulgou a programação de sua primeira edição na capital baiana. O evento será realizado em 12 de dezembro, no Centro de Convenções de Salvador, e reunirá corrida, aulas coletivas, experiências de bem-estar, talks e atrações de entretenimento.

Promovida pela Premium Entretenimento, mesma empresa responsável pelo Camarote Salvador, o festival terá um circuito de corrida dividido em três baterias, além de quatro estúdios com modalidades como yoga com sound healing (terapia sonora), Hyrox, funcional e mobilidade. A programação também contará com aulões no palco principal e uma série de talks com curadoria da ESPM.

Run’t anuncia programação da primeira edição em Salvador com corrida, yoga, Hyrox e funcional 1 de 4

“Acreditamos no potencial do movimento para transformar a rotina, promover novas conexões e trazer mais energia para o dia a dia. A Run’t nasceu justamente com esse propósito de criar um momento de reconexão com o corpo e com as pessoas, em uma manhã leve, energizante e, acima de tudo, memorável”, explica a CEO da Premium Entretenimento, Luciana Villas Boas.

Diferentemente de uma corrida tradicional, a Run’t funcionará como um circuito aberto, em que cada volta terá 2,5 km. Os participantes poderão montar a própria programação entre corrida, estúdios imersivos, talks, recovery, espaço de gastronomia e DJs.

A corrida terá largada a partir das 6h, distribuída em três baterias, com ativações espalhadas pelo percurso. A organização será realizada pela MP3 Live Marketing, enquanto o aquecimento antes de cada largada ficará por conta da Triação Assessoria Esportiva.

Estúdios

Os quatro estúdios terão ambientações próprias e curadoria especializada, com turmas de até 30 pessoas e atividades realizadas de hora em hora. As vagas serão limitadas e deverão ser adquiridas separadamente. O agendamento das modalidades será feito pelo aplicativo do evento, de acordo com a categoria do ingresso.

A experiência de yoga com sound healing será conduzida pela equipe da Vidya, que integra o BEON Studios. A atividade combinará respiração, movimento e frequências sonoras em uma prática voltada à presença e ao relaxamento, com a proposta de proporcionar um momento de pausa durante o festival.

Para quem busca uma atividade de maior intensidade, o Hyrox combinará corrida com exercícios de força e resistência. A modalidade será conduzida pelo estúdio soteropolitano Alcateia e terá foco em condicionamento físico e desafios de alta intensidade.

O treino funcional será comandado pela equipe do centro de treinamento AbitahHabitat, com movimentos dinâmicos e ritmo elevado. A proposta também inclui a interação entre os participantes durante os exercícios.

Já o Flow Education, estúdio dedicado à inteligência do movimento, promoverá uma experiência de mobilidade voltada à consciência corporal. A atividade pretende estimular uma percepção mais atenta e funcional do próprio corpo.

No palco principal, a programação será aberta a todo o público, com aulas coletivas de diferentes modalidades. Zeka Ramos comandará uma aula de mobilidade, enquanto o Lapa Team, método desenvolvido pelo personal Ricardo Lapa, ficará responsável pelo treino funcional.

A programação também terá uma aula de Ritbox com Wesley Haika, modalidade que combina atividade física e música. DJs ao vivo completarão a experiência no espaço.

Além das atividades físicas, a Run’t terá uma arena dedicada a conteúdo e conversas. A programação contará com uma série de talks com curadoria da ESPM, em formato de bate-papos rápidos sobre temas como wellness, comportamento, lifestyle e as novas formas de viver o movimento.

Serviço

Run’t Salvador

Data: 12 de dezembro

Horário: das 6h às 14h

Local: Centro de Convenções de Salvador