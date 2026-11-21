TRAGÉDIA

Criança de 10 anos morre após ser atropelada por carro em avenida movimentada de Salvador

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (20); motorista permaneceu no local, fez teste do bafômetro e teve resultado negativo

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 08:17

O acidente foi registrado por volta das 19h, no Acesso Norte, no sentido Feira de Santana Crédito: Divulgação

Uma criança de 10 anos morreu após ser atropelada por um carro na noite de sexta-feira (20), nas proximidades do Acesso Norte, no bairro Cabula, em Salvador. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como João Miguel de Sena Silva. O acidente foi registrado por volta das 19h, no sentido Feira de Santana, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, constatou que a criança já estava em óbito. O corpo permaneceu na via até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção. Em nota, a Polícia Civil informou que a 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves registrou a morte da criança.

Guias para remoção do corpo e realização da perícia foram expedidas. A corporação não divulgou outros detalhes da ocorrência e orientou que informações complementares fossem solicitadas aos órgãos de trânsito. Segundo a Transalvador, o motorista permaneceu no local após o atropelamento e foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.