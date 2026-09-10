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Criança de 4 anos e mãe ficam feridas após vazamento de produto químico em Salvador

Substância vazou por tubulação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 21:47

HGE tem aumento no número de pacientes com queimaduras durante o São João
Criança está internada no HGE Crédito: Divulgação

Uma criança de quatro anos e a mãe ficaram gravemente feridas após serem atingidas por um produto químico na madrugada de quarta-feira (9), no bairro de Cajazeiras 11, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram atingidas pelo produto químico enquanto dormiam. A mulher e a criança foram encaminhadas para uma unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Segundo informações da TV Bahia, um vizinho que mora no andar superior utilizou um produto para tentar desentupir uma pia. A substância teria vazado pelo encanamento e atingido o quarto onde mãe e filho dormiam.

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Guias periciais foram expedidas, e a 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) investiga o caso.

Tags:

Salvador

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