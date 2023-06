Crianças aptas para adoção fazem visita à Arena Fonte Nova

Um grupo de 20 crianças aptas para adoção em Salvador fizeram um tour pela Arena Fonte Nova na tarde desta terça-feira (13). Com idade entre 2 e 12 anos, crianças das instituições Pérolas de Cristo e Lar da Criança conheceram as instalações, como vestiários, arquibancada, Nave Arena CWG, brincaram no gramado e visitaram o Museu do Bahia. A iniciativa é uma parceria da Arena como apoio à campanha “Filhos são eternos bebês”, que incentiva a adoção de crianças em idade superior a 6 anos e também tem o objetivo de dar visibilidade para a importância da adoção.

A campanha é uma iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), com apoio do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A visita contou com a participação do Coordenador da Infância e Juventude do TJBA, o Desembargador Salomão Resedá.