MERCADO

Crise em grandes redes de óticas abre espaço para novo modelo de negócio em Salvador

Empreendimentos independentes apostam em estruturas menores e atendimento próximo ao consumidor

Wendel de Novais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:08

Chilli Beans Crédito: Reprodução

O pedido de recuperação extrajudicial da Chilli Beans, uma das maiores redes de óculos e acessórios do país, expôs os desafios financeiros enfrentados pelo varejo brasileiro. A empresa informou ter uma dívida financeira de aproximadamente R$ 340 milhões e anunciou um plano de renegociação com credores, além da previsão de um aporte de até R$ 50 milhões para reorganizar suas operações. O caso reacende a discussão sobre os custos e a competitividade em um mercado que reúne empresas de diferentes portes e modelos de atuação.

Enquanto grandes redes buscam alternativas para reorganizar suas finanças, negócios locais tentam conquistar consumidores por meio de estruturas mais enxutas e serviços próximos da realidade de cada cliente. Em Salvador, a Doutor Lentes, instalada na Avenida Sete de Setembro, no Centro, atua na comercialização de óculos e na fabricação e montagem de lentes. O empreendimento aposta em preços acessíveis e atendimento personalizado como diferenciais em um segmento no qual custo, qualidade e prazo de entrega pesam na decisão de compra.

A escolha de óculos envolve fatores que vão além da marca ou da aparência da armação. O valor do produto, o conforto, as características das lentes e o tempo necessário para a entrega também influenciam o consumidor, especialmente quem depende dos óculos para trabalhar, estudar e realizar tarefas cotidianas. Nesse contexto, a montagem das lentes e a agilidade do serviço são aspectos que podem representar vantagens competitivas para estabelecimentos especializados.

A situação da Chilli Beans, que reúne cerca de 900 franquias no Brasil, não significa necessariamente uma retração generalizada do setor óptico. Empresas de grande e pequeno porte enfrentam condições distintas de operação, custos e financiamento. Para empreendimentos independentes, a concorrência passa também pela capacidade de oferecer alternativas compatíveis com diferentes orçamentos e manter uma relação direta com o público.