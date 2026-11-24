ECONOMIA CRIATIVA

Cultura também é negócio: Salvador recebe debate sobre investimentos e geração de empregos

Margareth Menezes participa de seminário promovido pelo SESI Cultura Bahia, no dia 30 de novembro, que reunirá gestores públicos, empresários e especialistas para debater investimentos, políticas culturais e oportunidades de desenvolvimento econômico

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:57

Margareth Menezes participa de seminário promovido pelo SESI Cultura Bahia, no dia 30 de novembro Crédito: Reprodução/Instagram

A cultura pode ir muito além da produção artística e se consolidar como uma importante força de geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico. É a partir dessa perspectiva que Salvador recebe, na próxima segunda-feira (30), o 2º Seminário Cultura & Indústria: investimento que gera valor, que terá a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes. O encontro pretende aproximar dois setores que compartilham ativos como criatividade, conhecimento e inovação, mas que ainda enfrentam desafios para ampliar suas conexões e oportunidades de investimento.

Promovido pelo SESI Cultura Bahia, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e o Observatório Baiano da Economia Criativa (OBEC Bahia), o seminário será realizado das 9h às 17h30, no auditório da FIEB. Com o tema "Ecossistemas culturais e criativos: como transformar potencial em desenvolvimento?", a programação reunirá referências nacionais da economia criativa, gestores públicos, lideranças empresariais e especialistas para discutir caminhos de fortalecimento do setor.

A proposta é abordar como estruturar, financiar, conectar e mensurar a economia cultural e criativa, ampliando sua capacidade de movimentar negócios e gerar oportunidades nos territórios. A discussão envolve desde políticas públicas e mecanismos de financiamento até a criação de indicadores que permitam dimensionar o impacto econômico das atividades culturais.

Para Joana Fialho, gerente do SESI Cultura Bahia, a aproximação entre o setor produtivo e a cadeia cultural pode abrir novas perspectivas para o desenvolvimento. "A cultura e a indústria têm muito mais conexões do que tradicionalmente reconhecemos. Criatividade, conhecimento e inovação são ativos compartilhados por esses dois campos", afirma.

Segundo a gestora, o desafio é construir parcerias e condições para que a produção cultural se traduza em desenvolvimento econômico, trabalho e renda. A iniciativa também busca ampliar o reconhecimento da cultura como ativo estratégico para a indústria e para a sustentabilidade dos territórios.

Margareth Menezes e especialistas discutem políticas para a economia criativa

Um dos principais momentos do seminário será o diálogo "Políticas culturais e economia criativa: caminhos para o desenvolvimento dos ecossistemas culturais e criativos", que reunirá Margareth Menezes e Cláudia Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura (MinC). A conversa abordará as políticas nacionais voltadas ao fortalecimento do setor, com destaque para o Plano Brasil Criativo e o Programa Nacional Aldir Blanc de Desenvolvimento de Territórios Criativos. A mediação será de Daniele Canedo.

A programação também contará com Cláudia Ramalho, superintendente de Cultura do SESI Nacional, que participa das discussões sobre a articulação entre as estratégias nacionais da instituição e as iniciativas de aproximação entre cultura e indústria desenvolvidas na Bahia.

Outro destaque da manhã será a palestra "A Economia Criativa como base para um Desenvolvimento com Sustentabilidade", ministrada pelo economista, professor e gestor social Hélio Santos. Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), ele é fundador do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais (Cedra) e diretor de Relações Institucionais da Holding Social Vale do Dendê. A apresentação discutirá como a economia criativa pode contribuir para um modelo de desenvolvimento que combine geração de riqueza, inclusão social, valorização da diversidade e sustentabilidade.

Financiamento e audiovisual estão entre os temas da programação

No período da tarde, o foco estará nos instrumentos capazes de fortalecer a dimensão econômica dos setores culturais e criativos. Um dos debates será sobre a mensuração dos resultados e impactos dessas atividades, reunindo Júlia Zardo, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), responsável pelo Mapeamento da Indústria Criativa, e Carla Chiamareli, do Observatório da Fundação Itaú, que apresentará dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) da Economia da Cultura e das Indústrias Criativas.

A importância dos indicadores estará no centro da conversa, especialmente para orientar políticas públicas, estratégias empresariais e decisões de investimento. A proposta é discutir como os dados podem ajudar a dimensionar a contribuição da economia criativa para o desenvolvimento e ampliar a visibilidade de setores que movimentam diferentes cadeias produtivas.

O acesso a recursos também será tema do painel sobre financiamento de ações culturais e empreendimentos criativos, com participação de Taís Viscardi, representante do Fazcultura, da Secretaria de Cultura da Bahia; Adriana Medeiros, líder da área de Marketing e do programa social do Tecon Salvador/Wilson Sons; e Mara Esteves, do Observatório Ibira30 e coordenadora da Coalizão Mais Rouanet. O debate abordará mecanismos de fomento, incentivos fiscais e possibilidades de investimento público e privado para ampliar a sustentabilidade dos negócios culturais.

O encerramento será dedicado ao audiovisual e à sua inserção no setor industrial. Com o tema "O audiovisual é indústria? Organização e inserção do setor em fóruns empresariais", o diálogo reunirá Marcelo Pedrazzi, do Conselho Empresarial da Indústria Criativa da Firjan, e Maurício Xavier, diretor Nordeste do CONNE e membro do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. A discussão pretende abordar o reconhecimento da atividade audiovisual como indústria e sua participação nos espaços de representação empresarial.

Cultura e indústria em busca de novas oportunidades na Bahia

O seminário integra a agenda estratégica do SESI Cultura Bahia para aproximar o setor industrial do campo cultural, estimulando cooperação, investimentos e novas oportunidades para a economia criativa. A iniciativa também busca fortalecer uma rede de articulação entre instituições, gestores, especialistas, agentes culturais e representantes dos setores público e privado, conectando experiências e estratégias nas esferas nacional, estadual e municipal.