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Cúpula da Bamor é alvo de operação contra tortura na sede da torcida organizada em Salvador

MP-BA e forças de segurança cumprem mandados de prisão e busca em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:01

Operação mira cúpula da Bamor
Operação mira cúpula da Bamor Crédito: Reprodução

Integrantes da presidência e da diretoria da Bamor são alvos de uma operação deflagrada nesta segunda-feira (28) para investigar casos de tortura dentro da sede da torcida organizada, em Salvador. A ação é realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com forças de segurança do estado.

Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos na capital. Entre os investigados está um policial militar. A operação reúne equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Força Correcional Especial Integrada (Force), ligada à Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Operação mira cúpula da Bamor

Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
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Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução

A Polícia Militar também participa da ação, com agentes dos batalhões de Choque, Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e de Operações Policiais Especiais (Bope), além do Patrulhamento Tático Móvel ou Motorizado (Patamo) e da Corregedoria.

De acordo com as investigações, pelo menos duas pessoas teriam sido submetidas a sessões de tortura física e psicológica dentro da sede da torcida em julho deste ano. As vítimas teriam sido pressionadas a admitir supostas irregularidades e, durante o episódio, sofreram agressões e ameaças.

Ainda segundo a apuração, os suspeitos teriam utilizado diferentes formas de violência durante horas, incluindo sufocamento e afogamento. As investigações também apontam o uso de tacos de beisebol, martelo e faca.

Além da suspeita de tortura, a operação apura possíveis crimes de roubo, extorsão, ameaça e associação criminosa. A ação desta segunda-feira busca reunir novos elementos para esclarecer a participação de cada investigado nos fatos.

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Tags:

Operação Diretoria Bamor Presidência

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