CRIME

Cúpula da Bamor é alvo de operação contra tortura na sede da torcida organizada em Salvador

MP-BA e forças de segurança cumprem mandados de prisão e busca em Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:01

Operação mira cúpula da Bamor Crédito: Reprodução

Integrantes da presidência e da diretoria da Bamor são alvos de uma operação deflagrada nesta segunda-feira (28) para investigar casos de tortura dentro da sede da torcida organizada, em Salvador. A ação é realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com forças de segurança do estado.

Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos na capital. Entre os investigados está um policial militar. A operação reúne equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Força Correcional Especial Integrada (Force), ligada à Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

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A Polícia Militar também participa da ação, com agentes dos batalhões de Choque, Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe) e de Operações Policiais Especiais (Bope), além do Patrulhamento Tático Móvel ou Motorizado (Patamo) e da Corregedoria.

De acordo com as investigações, pelo menos duas pessoas teriam sido submetidas a sessões de tortura física e psicológica dentro da sede da torcida em julho deste ano. As vítimas teriam sido pressionadas a admitir supostas irregularidades e, durante o episódio, sofreram agressões e ameaças.

Ainda segundo a apuração, os suspeitos teriam utilizado diferentes formas de violência durante horas, incluindo sufocamento e afogamento. As investigações também apontam o uso de tacos de beisebol, martelo e faca.