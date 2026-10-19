OPORTUNIDADE

Curso técnico de enfermagem oferece bolsas integrais em Salvador

Inscrições seguem até 23 de outubro; seleção contempla 20 vagas remanescentes para pessoas de baixa renda

Millena Marques

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:52

Curso de enfermagem gratuito Crédito: Ascom/Monte Tabor

Quem deseja ingressar na área da saúde terá uma oportunidade de formação gratuita em Salvador. O Monte Tabor, por meio do Ludovica – Centro de Educação Profissional, está com inscrições abertas para a seleção de bolsas integrais no Curso Técnico em Enfermagem. O edital prevê o preenchimento de 20 vagas remanescentes, destinadas a candidatos que atendam aos critérios socioeconômicos estabelecidos pela instituição.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 23 de outubro, das 8h às 15h, na sede do Ludovica, localizada na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, no bairro de Pau da Lima.

Para participar, é necessário ter pelo menos 17 anos na data da matrícula e estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou já ter concluído essa etapa. A seleção também considera a condição socioeconômica dos candidatos. Podem concorrer pessoas desempregadas, em situação de subemprego ou que exerçam atividades informais, beneficiários de programas sociais do governo ou candidatos com renda de até um salário mínimo.

Como será a seleção

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise da documentação apresentada e prova escrita de Língua Portuguesa e Matemática. A avaliação terá duração de duas horas, e os participantes precisarão alcançar média mínima de 7,0 pontos para concorrer às vagas.

Entre os documentos exigidos estão RG ou outro documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, histórico escolar ou declaração de escolaridade e comprovantes da situação socioeconômica. Também será necessário apresentar documentos de identificação e renda dos integrantes do grupo familiar, além de duas fotografias 3x4 com fundo branco.

O resultado dos candidatos selecionados para matrícula será divulgado em 27 de outubro, no site do Monte Tabor e no perfil do Ludovica no Instagram, @ludovicaeducacao. Os convocados deverão efetuar a matrícula presencialmente entre os dias 27 e 30 de outubro, das 8h às 16h.

A formação tem duração prevista de dois anos, com conclusão programada para novembro de 2028. As aulas teóricas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Já as atividades práticas, simulações e estágios supervisionados poderão ocorrer em outros turnos, inclusive aos sábados e domingos.

A manutenção da bolsa integral depende do cumprimento das exigências acadêmicas e de frequência previstas no edital. Para continuar com o benefício, os estudantes deverão obter média mínima de 7,0 em cada componente curricular e frequência de pelo menos 80% nas aulas. Nas atividades práticas e nos estágios supervisionados obrigatórios, a presença deverá ser integral.