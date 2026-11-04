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Daniela Mercury, BaianaSystem e mais: confira atrações do dia 3 de janeiro do Festival Virada Salvador 2027

Shows acontecem no domingo (3), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:38

Daniela Mercury Crédito: Divulgação

O último dia do Festival Virada Salvador 2027, no domingo (3 de janeiro de 2027), terá shows de Daniela Mercury, BaianaSystem e Psirico. A programação de encerramento também contará com apresentações de É o Tchan e Edson Gomes, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

O evento é gratuito e será realizado entre os dias 30 de dezembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027. Ao longo dos cinco dias, o festival terá dois palcos e mais de 100 horas de música.

Veja atrações do Festival Virada Salvador 1 de 25

Confira as atrações do último dia

Domingo (03/01/2027)

Daniela Mercury

É o Tchan

Edson Gomes

BaianaSystem

Psirico