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Daniela Mercury, BaianaSystem e mais: confira atrações do dia 3 de janeiro do Festival Virada Salvador 2027

Shows acontecem no domingo (3), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:38

Divulgação
Daniela Mercury Crédito: Divulgação

O último dia do Festival Virada Salvador 2027, no domingo (3 de janeiro de 2027), terá shows de Daniela Mercury, BaianaSystem e Psirico. A programação de encerramento também contará com apresentações de É o Tchan e Edson Gomes, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

O evento é gratuito e será realizado entre os dias 30 de dezembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027. Ao longo dos cinco dias, o festival terá dois palcos e mais de 100 horas de música.

Veja atrações do Festival Virada Salvador

Dia 30: Durval Lelys por Reprodução
Dia 30: Pedro Sampaio por Divulgação
Dia 30: Pablo por Divulgação
Dia 30: Natanzinho Lima  por Divulgação
Dia 30: Tony Salles por Jimmy Galvão/Divulgação
Dia 31: Parangolé por Marina Silva/CORREIO
Dia 31: Jorge & Mateus  por Reprodução
Dia 31: Ivete Sangalo (comanda a contagem) por Reprodução/Instagram
Dia 31: Dennis DJ por Reprodução/Instagram
Dia 31: Bell Marques por Webert Belicio/ AgNews
Dia 1º: Timbalada por Divulgação
Dia 1º: Nattan por Divulgação
Dia 1º: Toque Dez por Divulgação
Dia 1º: Zé Vaqueiro por Reprodução | Instagram
Dia 1º: Olodum por Divulgação
Dia 1º: Benzadeus por Divulgação
Dia 2: Léo Santana por Vitor Santos/ AgNews
Dia 2: Ludmilla por Reprodução/Instagram
Dia 2: Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Dia 2: Xanddy Harmonia por Reprodução/Instagram
Dia 3: Daniela Mercury por Reprodução/YouTube
Dia 3: É o Tchan por Elias Dantas
Dia 3: Edson Gomes por Reprodução
Dia 3: BaianaSystem por Bob Wolfeson/divulgação
Dia 3: Psirico por Reprodução
1 de 25
Dia 30: Durval Lelys por Reprodução

Confira as atrações do último dia

Domingo (03/01/2027)

Daniela Mercury

É o Tchan

Edson Gomes

BaianaSystem

Psirico

Além do palco principal, o evento contará com o Palco Brisa, cuja programação ainda será divulgada pela organização.

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