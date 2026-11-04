Daniela Mercury, BaianaSystem e mais: confira atrações do dia 3 de janeiro do Festival Virada Salvador 2027

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:38
O último dia do Festival Virada Salvador 2027, no domingo (3 de janeiro de 2027), terá shows de Daniela Mercury, BaianaSystem e Psirico. A programação de encerramento também contará com apresentações de É o Tchan e Edson Gomes, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.
O evento é gratuito e será realizado entre os dias 30 de dezembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027. Ao longo dos cinco dias, o festival terá dois palcos e mais de 100 horas de música.
Veja atrações do Festival Virada Salvador
Domingo (03/01/2027)
Daniela Mercury
É o Tchan
Edson Gomes
BaianaSystem
Psirico
Além do palco principal, o evento contará com o Palco Brisa, cuja programação ainda será divulgada pela organização.