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Millena Marques
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:26
Antes de se apresentar no Festival Virada Salvador, a cantora Daniela Mercury realizará o tradicional Pôr do Som no Farol da Barra, no dia 1º de janeiro de 2027. A informação foi confirmada pela artista nas redes sociais.
"O Pôr do Som é tradicional e histórico. Ele nunca mudou de data. É e sempre será no dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. O show do dia 3 de janeiro, na Arena O Canto da Cidade (Antiga Arena Daniela Mercury), é uma apresentação completamente diferente do nosso Pôr do Som, que terá em 2027 sua 27ª edição", diz o comunicado.
Confira momentos do Pôr do Som
Após ficar fora de duas edições do Festival Virada Salvador, Daniela Mercury se apresentará na edição de 2027, no último dia da festa. Na mesma noite, se apresentam É o Tchan, Edson Gomes, BaianaSystem e Psirico.
O Festival Virada Salvador terá shows de 30 de dezembro a 3 de janeiro, de quarta-feira a domingo. Nas duas edições anteriores, as apresentações ficaram concentradas entre 27 e 31 de dezembro.