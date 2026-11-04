FESTA

Daniela Mercury confirma Pôr do Som para 1º de janeiro de 2027 no Farol da Barra

Cantora também vai se apresentar no Festival Virada Salvador

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:26

Daniela Mercury deu as boas-vindas a 2026 no Pôr do Som Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

Antes de se apresentar no Festival Virada Salvador, a cantora Daniela Mercury realizará o tradicional Pôr do Som no Farol da Barra, no dia 1º de janeiro de 2027. A informação foi confirmada pela artista nas redes sociais.

"O Pôr do Som é tradicional e histórico. Ele nunca mudou de data. É e sempre será no dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. O show do dia 3 de janeiro, na Arena O Canto da Cidade (Antiga Arena Daniela Mercury), é uma apresentação completamente diferente do nosso Pôr do Som, que terá em 2027 sua 27ª edição", diz o comunicado.

Confira momentos do Pôr do Som 1 de 9

Após ficar fora de duas edições do Festival Virada Salvador, Daniela Mercury se apresentará na edição de 2027, no último dia da festa. Na mesma noite, se apresentam É o Tchan, Edson Gomes, BaianaSystem e Psirico.