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Daniela Mercury confirma Pôr do Som para 1º de janeiro de 2027 no Farol da Barra

Cantora também vai se apresentar no Festival Virada Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:26

Daniela Mercury deu as boas-vindas a 2026 no Pôr do Som
Daniela Mercury deu as boas-vindas a 2026 no Pôr do Som Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

Antes de se apresentar no Festival Virada Salvador, a cantora Daniela Mercury realizará o tradicional Pôr do Som no Farol da Barra, no dia 1º de janeiro de 2027. A informação foi confirmada pela artista nas redes sociais.

"O Pôr do Som é tradicional e histórico. Ele nunca mudou de data. É e sempre será no dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. O show do dia 3 de janeiro, na Arena O Canto da Cidade (Antiga Arena Daniela Mercury), é uma apresentação completamente diferente do nosso Pôr do Som, que terá em 2027 sua 27ª edição", diz o comunicado.

Confira momentos do Pôr do Som

Daniela Mercury deu as boas-vindas a 2026 no Pôr do Som por Maria Raquel Brito/CORREIO
Show teve abertura do cantor Gabriel Mercury, filho de Daniela, e contou com a participação de Vania Abreu, irmã da cantora, e de suas sobrinhas por Maria Raquel Brito/CORREIO
Tradicional projeto de réveillon chegou à 26ª edição este ano por Maria Raquel Brito/CORREIO
Daniela recebeu convidados especiais e homenageou Mãe Carmen por Maria Raquel Brito/CORREIO
Daniela Mercury deu as boas-vindas a 2026 no Pôr do Som por Maria Raquel Brito/CORREIO
Geraldo Azevedo foi o primeiro convidado deste ano no palco do Pôr do Som por Celia Santos/Divulgação
Ao lado de Geraldo, Daniela cantou “Moça bonita”, “Dia branco” e “Bicho amor” por Maria Raquel Brito/CORREIO
“Bicho amor”, parceria entre Daniela Mercury e Geraldo Azevedo, foi lançada em 2025 por Maria Raquel Brito/CORREIO
Abertura do show ficou por conta de Gabriel Mercury por Maria Raquel Brito/CORREIO
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Daniela Mercury deu as boas-vindas a 2026 no Pôr do Som por Maria Raquel Brito/CORREIO

Após ficar fora de duas edições do Festival Virada Salvador, Daniela Mercury se apresentará na edição de 2027, no último dia da festa. Na mesma noite, se apresentam É o Tchan, Edson Gomes, BaianaSystem e Psirico.

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O Festival Virada Salvador terá shows de 30 de dezembro a 3 de janeiro, de quarta-feira a domingo. Nas duas edições anteriores, as apresentações ficaram concentradas entre 27 e 31 de dezembro.

Tags:

Salvador Daniela Mercury

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