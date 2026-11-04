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Daniela Mercury volta ao Festival Virada Salvador após ficar fora de duas edições

Cantora se apresenta no encerramento da festa, em 3 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:49

Daniela Mercury anunciou 11 shows internacionais da turnê “Cirandaia” entre julho e agosto
Daniela Mercury   Crédito: Celia Santos

Daniela Mercury voltará ao Festival Virada Salvador após ficar fora de duas edições consecutivas. A cantora foi confirmada nesta quarta-feira (4) na programação de 3 de janeiro, último dia da festa, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Na mesma noite, se apresentam É o Tchan, Edson Gomes, BaianaSystem e Psirico.

Durante o anúncio, o prefeito Bruno Reis relacionou o retorno da artista à mudança no calendário do evento, que terá shows de 30 de dezembro a 3 de janeiro, de quarta-feira a domingo. Nas duas edições anteriores, as apresentações ficaram concentradas entre 27 e 31 de dezembro.

Veja atrações do Festival Virada Salvador

Dia 30: Durval Lelys por Reprodução
Dia 30: Pedro Sampaio por Divulgação
Dia 30: Pablo por Divulgação
Dia 30: Natanzinho Lima  por Divulgação
Dia 30: Tony Salles por Jimmy Galvão/Divulgação
Dia 31: Parangolé por Marina Silva/CORREIO
Dia 31: Jorge & Mateus  por Reprodução
Dia 31: Ivete Sangalo (comanda a contagem) por Reprodução/Instagram
Dia 31: Dennis DJ por Reprodução/Instagram
Dia 31: Bell Marques por Webert Belicio/ AgNews
Dia 1º: Timbalada por Divulgação
Dia 1º: Nattan por Divulgação
Dia 1º: Toque Dez por Divulgação
Dia 1º: Zé Vaqueiro por Reprodução | Instagram
Dia 1º: Olodum por Divulgação
Dia 1º: Benzadeus por Divulgação
Dia 2: Léo Santana por Vitor Santos/ AgNews
Dia 2: Ludmilla por Reprodução/Instagram
Dia 2: Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Dia 2: Xanddy Harmonia por Reprodução/Instagram
Dia 3: Daniela Mercury por Reprodução/YouTube
Dia 3: É o Tchan por Elias Dantas
Dia 3: Edson Gomes por Reprodução
Dia 3: BaianaSystem por Bob Wolfeson/divulgação
Dia 3: Psirico por Reprodução
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Dia 30: Durval Lelys por Reprodução

“Como naturalmente a programação vai de quarta a domingo, volta a ser o calendário normal, nós convidamos e ela aceitou. É uma alegria ter essa grande artista se apresentando para os milhares de baianos e turistas que vêm para o festival”, afirmou o prefeito.

A última participação de Daniela no Virada Salvador ocorreu em 1º de janeiro de 2024, quando apresentou o Pôr do Som no palco principal. Na ocasião, o repertório reuniu sucessos como “O Canto da Cidade”, “Swing da Cor” e “Rapunzel”. A programação daquele dia também teve Família Gil, Saulo, Tuca Fernandes, Psirico e Timbalada.

A retirada do primeiro dia do ano do calendário das edições seguintes deixou o Pôr do Som fora da grade municipal e motivou manifestações da equipe de Daniela em defesa da continuidade do projeto. Mesmo sem integrar o festival, o espetáculo foi realizado em 1º de janeiro de 2025 no Farol da Barra, com apoio do governo da Bahia.

Agora, a cantora retorna à programação em uma data diferente daquela tradicionalmente reservada ao Pôr do Som. O anúncio da prefeitura confirma a apresentação de Daniela em 3 de janeiro, mas não informa se o show terá o formato do projeto.

Em sua 11ª edição, o Virada Salvador terá cinco dias de festa e mais de 100 horas de música, segundo a prefeitura. Serão dois palcos, com cinco atrações por dia no principal e um segundo espaço dedicado a novos artistas, grupos e coletivos de bairros da cidade. A expectativa da gestão municipal é reunir cerca de 1 milhão de pessoas.

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