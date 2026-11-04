RETORNO

Daniela Mercury volta ao Festival Virada Salvador após ficar fora de duas edições

Cantora se apresenta no encerramento da festa, em 3 de janeiro

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:49

Daniela Mercury Crédito: Celia Santos

Daniela Mercury voltará ao Festival Virada Salvador após ficar fora de duas edições consecutivas. A cantora foi confirmada nesta quarta-feira (4) na programação de 3 de janeiro, último dia da festa, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Na mesma noite, se apresentam É o Tchan, Edson Gomes, BaianaSystem e Psirico.

Durante o anúncio, o prefeito Bruno Reis relacionou o retorno da artista à mudança no calendário do evento, que terá shows de 30 de dezembro a 3 de janeiro, de quarta-feira a domingo. Nas duas edições anteriores, as apresentações ficaram concentradas entre 27 e 31 de dezembro.

Veja atrações do Festival Virada Salvador 1 de 25

“Como naturalmente a programação vai de quarta a domingo, volta a ser o calendário normal, nós convidamos e ela aceitou. É uma alegria ter essa grande artista se apresentando para os milhares de baianos e turistas que vêm para o festival”, afirmou o prefeito.

A última participação de Daniela no Virada Salvador ocorreu em 1º de janeiro de 2024, quando apresentou o Pôr do Som no palco principal. Na ocasião, o repertório reuniu sucessos como “O Canto da Cidade”, “Swing da Cor” e “Rapunzel”. A programação daquele dia também teve Família Gil, Saulo, Tuca Fernandes, Psirico e Timbalada.

A retirada do primeiro dia do ano do calendário das edições seguintes deixou o Pôr do Som fora da grade municipal e motivou manifestações da equipe de Daniela em defesa da continuidade do projeto. Mesmo sem integrar o festival, o espetáculo foi realizado em 1º de janeiro de 2025 no Farol da Barra, com apoio do governo da Bahia.

Agora, a cantora retorna à programação em uma data diferente daquela tradicionalmente reservada ao Pôr do Som. O anúncio da prefeitura confirma a apresentação de Daniela em 3 de janeiro, mas não informa se o show terá o formato do projeto.