De cara com a sorte: aposta de Salvador leva quase R$ 18 milhões na Quina

Uma aposta da Quina feita em Salvador levou sozinha o prêmio máximo do concurso 6167 e levou R$17.830.500,49, no sorteio de segunda-feira (5). O bilhete premiado foi do tipo bolão com 17 cotas.



Outras 105 apostas acertaram a quadra e levaram R$ 7.700,75 cada. Outras 7.780 apostas acertaram o terno e levam R$ 98,98. Por fim, 204.403 apostas acertaram dois números e levam cada R$ 3,76.