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De Karine Oliveira a Bellintani: evento reúne nomes da inovação e tecnologia em Salvador

Semana de Computação terá cinco dias de programação com palestras, networking e desafios na UFBA

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:43

Guilherme Bellintani, Karine Oliveira e Fernanda Kipper
Guilherme Bellintani, Karine Oliveira e Fernanda Kipper estão entre os convidados Crédito: Reprodução

Salvador recebe, entre os dias 24 e 28 de agosto, a 14ª edição da Semana de Computação de Salvador (SEMCOMP26), um dos principais eventos voltados à área de computação na Bahia. Organizada pela InfoJr UFBA, Empresa Júnior de Computação da UFBA, a programação reúne estudantes, pesquisadores, profissionais, empresas e entusiastas da tecnologia.

Com o tema “Conectando pessoas: tecnologia e inovação além do tempo”, a SEMCOMP 2026 será realizada em dois espaços da Universidade Federal da Bahia (UFBA): a Escola Politécnica e o Instituto de Computação. Durante os cinco dias, o público poderá participar de palestras, atividades formativas, ações de networking, maratona de programação e hackathon.

Entre os dias 24 e 27 de agosto, as atividades presenciais acontecem das 13h às 19h, na Escola Politécnica da UFBA. Entre os destaques da programação estão as participações de Guilherme Bellintani e Karine Oliveira, além de representantes de empresas e instituições ligadas aos setores de tecnologia e inovação.

A programação também inclui atividades online entre os dias 25 e 27 de agosto, das 9h30 às 12h, pelo canal SEMCOMP SSA no YouTube. A proposta é ampliar o alcance do evento e permitir a participação de pessoas de diferentes localidades.

O encerramento, no dia 28 de agosto, será realizado no Instituto de Computação da UFBA, no Campus de Ondina, com dois desafios práticos. A Maratona de Programação será realizada das 9h às 12h, enquanto o Hackathon acontece das 8h às 20h, colocando os participantes diante de desafios voltados à criação de soluções inovadoras.

Mais do que promover debates sobre tecnologia, a SEMCOMP 2026 pretende aproximar diferentes gerações, experiências e perspectivas. Os ingressos estão disponíveis na página oficial do evento na Cheers.

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