HOMENAGEM

Decisão da Câmara: veja como cada vereador votou no título de cidadão soteropolitano para Flávio Bolsonaro

Proposta recebeu apoio de 27 vereadores; outros 11 rejeitaram a concessão da honraria

Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08:41

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A concessão do título de Cidadão de Salvador ao senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi aprovada por 27 vereadores da Câmara Municipal de Salvador (CMS), enquanto outros 11 votaram contra a homenagem. A votação ocorreu em 6 de maio, em sessão que contou com a presença de 38 parlamentares. Dois vereadores estavam licenciados e três não compareceram.

Entre os parlamentares favoráveis à honraria estão Alexandre Aleluia (Novo), Cezar Leite (PL), Cláudio Tinoco (União Brasil), Kiki Bispo (União Brasil) e Ireuda Silva (Republicanos). Já entre os votos contrários estão os de Marta Rodrigues (PT), Aladilce Souza (PCdoB), André Fraga (PV), Eliete Paraguassu (Psol) e Sílvio Humberto (PSB).

Ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador 1 de 12

A proposta foi apresentada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal. A entrega do título aconteceu no sábado (17), durante um ato político no Farol da Barra, após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) suspender a liminar que impedia a realização da cerimônia.

A decisão que liberou o evento foi tomada pela desembargadora Marielza Maués Pinheiro Lima. Antes disso, a juíza Carla Graziela Costantino de Araújo, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, havia determinado o cancelamento da solenidade, com previsão de multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento.

Confira abaixo como cada vereador se posicionou na votação:

Vereadores que votaram a favor

Alex Alemão (DC)

Alexandre Aleluia (Novo)

Anderson Ninho (PSDB)

Carlos Muniz (PSDB)

Cezar Leite (PL)

Cláudio Tinoco (União Brasil)

Cris Correia (PSDB)

Daniel Alves (PSDB)

Debora Santana (PSDB)

Duda Sanches (PSDB)

Fábio Souza (PRD)

Ireuda Silva (Republicanos)

Isabela Sousa (Cidadania)

Kel Torres (Republicanos)

Kênio Rezende (PRD), atualmente substituído por Dr. José Antonio (PRD)

Kiki Bispo (União Brasil)

Luiz Carlos Souza (Republicanos)

Marcelo Guimarães Neto (União Brasil)

Maurício Trindade (PP)

Omar Gordilho (PDT)

Orlando Palhinha (União Brasil)

Paulo Magalhães Júnior (União Brasil)

Roberta Caires (Republicanos)

Rodrigo Amaral (PSDB)

Sandro Bahiense (PP)

Sandro Filho (PP)

Teo Senna (PSDB)

Vereadores que votaram contra

Aladilce Souza (PCdoB)

André Fraga (PV)

David Rios (MDB)

Eliete Paraguassu (Psol)

Felipe Santana (PSD), atualmente substituído por Carlos Kleber (PSD)

Hélio Ferreira (PCdoB)

Hamilton Assis (Psol)

João Cláudio Bacelar (Podemos)

Marta Rodrigues (PT)

Randerson Leal (Podemos)

Sílvio Humberto (PSB)

Vereadores licenciados na data da votação

Beca (Republicanos)

Marcelle Moraes (União Brasil)

Vereadores ausentes

Ricardo Almeida (DC)

Sidninho (PP)